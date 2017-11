Defesa aguarda decisão da Alerj sobre acusações

LUCAS VETTORAZZO RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os três deputados presos nesta quinta-feira (16) negaram o teor das acusações e informaram que aguardarão a decisão do plenário da Alerj, que decidirá manter ou não a prisão determinada pela Justiça Federal no Rio. O advogado Nelio Machado, que representa Jorge Picciani, criticou a decisão dos magistrados. Ele disse que a prisão deveria ser referendada pela Assembleia Legislativa antes de ocorrer. Sobre o mérito da acusação, disse que ela não guarda relação com a realidade e classificou a prisão como "condenação antecipada". Ele questionou a falta de tempo hábil para fazer pedido de habeas corpus, que teria que ser impetrado no STJ (Superior Tribunal de Justiça), em Brasília. "Amanhã é sexta-feira e segunda, feriado [no Rio e em São Paulo]. Eu não tenho asas para voar e o prazo está em nosso desfavor". Machado criticou também o uso da delação premiada. "Está havendo um pré-julgamento. Estão confundido prisão preventiva com condenação antecipada", disse. Em nota, a assessoria de Paulo Melo disse acreditar que a decisão pela prisão foi injusta e que os juízes do Tribunal Regional Federal irão notar no decorrer do processo "a inexistência de qualquer ilegalidade praticada e verão claramente a minha inocência". Já Edson Albertassi afirmou, por meio de nota, que aguarda com tranquilidade a decisão da Alerj e confia na Justiça.