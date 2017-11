Paraná é o terceiro estado do Brasil em mortes no trânsito

(foto: Ernani Ogata)

Todos os dias, pessoas mortas e 130 feridas. O cenário parece de guerra, mas trata-se do trânsito paranaense. Para recordar e homenagear as milhares de vítimas, o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) promove até o próximo domingo, em Curitiba, uma série de atividades educativas para homenagear e lembrar das vítimas de acidentes nas ruas e estradas do Estado.

Segundo um estudo realizado pela Ambev, com dados de 2015, o Paraná é o terceiro estado coim mais fatalidade no trânsito. Naquele ano, último com dados disponíveis em nível nacional pelo Ministério da Saúde, haviam sido 2.680 pessoas mortas (sete por dia). Apenas São Paulo (6.031) e Minas Gerais (4.053) tiveram mais registros.

Desde então, o Paraná conseguiu reduziu a média de mortes, segundo o Detran, de sete para cinco diárias. Ainda assim, o número assusta. “A ideia é ter quatro dias de atividades intensas para conscientizar motoristas, pedestres, ciclistas e motociclistas”, destaca o diretor-geral do Detran, Marcos Traad. O primeiro dia de ações voltadas para esta campanha começou ontem.

“Acreditamos que ações educativas podem fazer a diferença e mudar comportamentos de risco. Por isso, só neste ano abordamos mais de 22 mil pessoas em palestras, blitz educativas, abordagens de conscientização e mutirões”, acrescentou.

Mutirão e teatro para prevenir

Para atingir seu objetivo, equipes do Detran e parceiros permanecerão até o sábado, das 11h30 às 13h30, em quatro pontos da Capital que possuem maior índice de acidentes, desenvolvendo performances que representam as diferentes vítimas de trânsito e situações de risco.

Já no domingo, Dia Mundial em memória às Vítimas de Trânsito, haverá apresentação com o grupo de teatro Grutun!, da Unibrasil, e distribuição de mudas de árvore e materiais educativos, às 13h30, em três pontos do Parque Barigui.Por fim, hoje e amanhã a equipe de Programas Educativos do Detran também vai prestar serviços de habilitação e veículo aos cidadãos e trabalhar a educação para o trânsito junto às crianças, através de ações lúdicas e recreativas, no mutirão da cidadania no bairro Tatuquara. Hoje a ação acontece das 13 às 17 horas. Amanhã, das 9 às 17 horas.