Família de paranaense morta por engano quer enterro no Brasil

Ivanice Carvalho da Costa: morta por engano pela polícia de Portugal (foto: Reprodução)

A família da paranaense morta por engano pela polícia portuguesa, pede apoio para conseguir trazer o corpo para o Brasil. Natural de Amaporã, no Noroeste do Paraná, a mulher foi morta por engano, pela polícia portuguesa, na madrugada de quarta-feira, em Lisboa. Ela estava em um carro que foi confundido com um veículo que fugia da polícia, após um assalto a um caixa automático. A família quer trazer o corpo para ser enterrado no Brasil, mas diz não ter recursos para os translado.

A mulher, que estava no banco do carona, se chamava Ivanice Carvalho da Costa, tinha 36 anos e foi atingida no pescoço. Ela vivia há 17 anos em Lisboa, trabalhava no aeroporto e estava indo para o trabalho no momento da perseguição. De acordo com a polícia portuguesa, o homem que estava dirigindo não parou o carro, após ordem dos agentes, e tentou atropelá-los. Ele estava sem habilitação de motorista e foi detido pela polícia.

Em nota, a Polícia de Segurança Pública (PSP), afirmou que o carro em que estava Ivanice "tentou atropelar os polícias, que tiveram de afastar-se rapidamente para não serem atingidos e, em ato contínuo, os polícias foram obrigados a recorrer a armas de fogo. Mais à frente, a viatura voltou a desobedecer à ordem de paragem por outra equipa de polícias, tendo sido interceptada pouco tempo depois".

Ainda de acordo com a PSP, foi instaurado processo de investigação para esclarecer as circunstâncias do ocorrido. A família espera que o governo português providencie o traslado. O Consulado-Geral do Brasil em Lisboa disse que está acompanhando o caso. " A família da vítima já entrou em contato com o Consulado-Geral do Brasil em Lisboa, que prestará o apoio cabível. A Embaixada acompanha atentamente o caso", diz a nota.