Paraná registra em média 400 casos anuais de câncer infantil

Perto do Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil (23 de novembro), o Hospital Pequeno Príncipe reforça a importância do diagnóstico precoce para salvar vidas. Quanto antes a enfermidade for descoberta e se iniciar o tratamento, maiores são as chances de cura. A cada ano, aproximadamente 400 casos de algum tipo de câncer infantil são diganosticados no Estado. O Pequeno Príncipe é referência no tratamento da doença entre crianças e adolescentes.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), a doença é a principal causa de morte na faixa etária de 0 a 19 anos. Se diagnosticada a tempo, a possibilidade de êxito na superação do problema é de até 80%.

“O diagnóstico precoce é muito importante para o tratamento e é o caminho que leva à cura. E quando se fala sobre casos de câncer que acometem pacientes que fazem parte do público infantojuvenil, ele é essencial”, comenta a coordenadora do Serviço de Oncologia e Hematologia do Hospital Pequeno Príncipe, Flora Mitie Watanabe. Anualmente, são registrados cerca de 12 mil novos casos no Brasil em crianças e adolescentes.

A instituição, que oferece atendimento a pacientes de 0 a 18 anos, é considerada como o maior serviço exclusivamente pediátrico do Paraná na área, de acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde. O Pequeno Príncipe também é referência no tratamento de tumores sólidos e doenças hematológicas malignas e não malignas do Brasil.

Leucemia é o mal mais comum

A leucemia é o tipo mais comum de câncer no público infantojuvenil, seguido de tumores do sistema nervoso central e linfomas. Os cânceres em crianças e adolescentes são considerados mais agressivos e se desenvolvem rapidamente. Por outro lado, crianças respondem melhor ao tratamento e as chances de cura são maiores, se comparado com o público adulto.

Apenas em 2016, o Serviço de Oncologia, Hematologia e Transplante de Medula Óssea do Hospital Pequeno Príncipe realizou 7.866 atendimentos ambulatoriais. No mesmo período, foram quase 4 mil sessões de quimioterapia e cerca de 120 novos pacientes. Cerca de 80% do atendimento é feito pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Sinal de alerta

Dores nos ossos, principalmente nas pernas, com ou sem inchaço

Palidez inexplicada

Fraqueza constante

Aumento progressivo dos gânglios linfáticos

Manchas roxas e caroços pelo corpo, não relacionados a traumas

Dores de cabeça, acompanhadas de vômitos

Perda de peso, com aumento/inchaço na barriga

Febre ou suores constantes e prolongados

Distúrbios visuais e reflexos nos olhos