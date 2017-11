Doze mil kits serão distribuídos em Araucária

Mudança para o digital em 2018 (foto: Divulgação)

As famílias de baixa renda de Araucária já podem agendar a retirada de um dos 12.928 kits gratuitos de antena digital, conversor e controle remoto que serão distribuídos e permitirão acesso ao sinal digital de televisão (pois o sinal analógico será desligado no começo do ano que vem). Para fazer o agendamento, o público que tem direito pode optar por acessar o site sejadigital.com.br/, ligar gratuitamente para o número 147 ou ir até o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua casa. Em todos os casos é necessário estar com com o NIS (Número de Identificação Social) em mãos – número impresso nos cartões de programas sociais.

Quem tem direito ao benefício são famílias com Cadastro Único atualizado, que estejam inscritas em algum dos programas sociais listados (clique aqui e confira) e que se encaixem em critérios que podem ser esclarecidos nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). Araucária possui 7 CRAS: Boqueirão, Centro, Califórnia, Costeira, Industrial, Tupy, Thomaz Coelho e mais a unidade de atendimento do CSU. Todos funcionam das 8 às 17 horas.

Os kits são entregues em local, dia e horário que as famílias escolhem quando fazem o agendamento. A entrega dos kits para as famílias de baixa renda está sendo realizada pela Seja Digital, entidade não governamental e sem fins lucrativos, responsável por operacionalizar a migração do sinal analógico para digital da televisão aberta no Brasil.

No dia 31 de janeiro de 2018, o sinal analógico de televisão será desligado em Curitiba e em mais 26 municípios da região. A programação dos canais abertos de televisão será transmitida apenas pelo sinal digital.