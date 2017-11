Expotrade Pinhais recebe encontro de carros antigos até domingo

Admiradores e colecionadores de veículos antigos podem conferir de perto mais de 700 modelos de automóveis, caminhões e motocicletas que estão expostos no 26º Encontro Sul-Brasileiro de Veículos Antigos. O evento foi aberto ontem e segue até domingo no Expotrade Convention Center, em Pinhais.

Realizado pelo Veteran Car Club do Paraná e pela Federação Brasileira de Veículos Antigos (FBVA), o Encontro Sul-Brasileiro de Veículos Antigos é considerado um dos maiores eventos no segmento de veículos antigos da América Latina, e tem como objetivo divulgar e expor a todos os seus participantes e visitantes a importância do automóvel para a construção e desenvolvimento da sociedade moderna durante o último século e reforçar a posição destes veículos como bens de alto valor histórico e cultural.

“É possível apontar vários destaques, entre eles Ferraris, Porsches, Mercedes-Benz, Corvettes, Packards e diversos outros veículos incríveis. Ainda, temos uma seção especial apenas com veículos de competição que fizeram história", conta Bernardo Heller, um dos organizadores do evento.