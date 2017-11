Participe do 29o Aberto da cidade de Ponta Grossa

As inscrições estão abertas para o 29° Aberto da Cidade de Ponta Grossa, o torneio acontece nos dias 18 e 19 de novembro. A modalidade é Stroke Play 36 buracos, sendo 18 por dia. As categorias são:

Masculino

Campeão Gross e Vice-campeão

Index até 8,5 – 1º, 2º e 3º lugares

Index 8,6 à 14,0 – 1º, 2º e 3º lugares

Index 14,1 à 22,1 – 1º, 2º e 3º lugares

Index 22,2 à 32,9 – 1º, 2º e 3º lugares

Feminino

Campeã Gross e Vice-campeã

Index até 16,5 – 1º e 2º lugares

Index 16,6 à 23,7 – 1º e 2º lugares

Index 23,8 à 31,7 – 1º e 2º lugares

Os prêmios especiais serão destinados para: o melhor gross pré-sênior, melhor gross sênior e melhor gross juvenil.

Na programação social, os golfistas participarão de um jantar de confraternização às 20h no salão da sede social do Clube. Domingo acontece a entrega de prêmios junto a um coquetel de encerramento.

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente através da ficha, e enviadas para o e-mail: secretaria@pggolfeclube.com.br, junto com o comprovante de pagamento. A data limite é de até 16 de novembro, ou até o encerramento das vagas que estão limitadas em 130. O valor é de R$250,00 para a categoria masculina, R$ 200,00 para a categoria feminina e R$ 100,00 para os juvenis.

Inscrições abertas para o 2o Reserva Open de Golfe

O torneio será realizado nos dias 9 e 10 de dezembro, no campo do Reserva Camboriú Golf Club. O Aberto será disputado nas modalidades Stroke Play e Stableford, com premiação aos campeões e aos três primeiros colocados de cada categoria. Trata-se de um torneio comemorativo que gera confraternização entre os federados.

As categorias são: M0, M1, M2, M3, M4, F0, F1 e F2. No dia 8 dezembro, o campo estará aberto para treino dos golfistas, sábado e domingo será realizado a competição.

A programação social será marcada com café colonial nos dias de jogos, e também um delicioso coquetel de encerramento após os jogos.

Para realizar a sua inscrição, é necessário entrar em contato com Ana Julia pelo e-mail: anajulia@primecondominios.com ou pelo telefone: (47) 99788-0208. O valor da inscrição é de R$250, 00 para não sócios e de R$ 170,00 para sócios.

Três Holei In One no Costão Golf Club

Esta semana foi atípica no campo do Costão Golf Club. Três golfistas realizaram um hole in one, sendo dois na quinta-feira e mais um no domingo. O mais incrível é que os três feitos aconteceram no mesmo buraco, o número cinco.

O primeiro hole in one foi da jogadora Marisol Tonietto, usando um hibrido 7. O segundo foi realizado por Joaquim Fabeiro, utilizando um ferro 6. O terceiro, aconteceu no domingo e pelas mãos de um profissional, Marcos Silva, com um ferro 8.

Eduardo Leal e Eliza Coral venceram o 11º Aberto do Costão

O campeão do 11° Aberto do Costão Golf Club foi o golfista Eduardo Leal (74/76). Joaquim Fabeiro foi o vice com apenas uma tacada de diferença. Entre as mulheres a campeã foi Eliza Coral, que realizou a melhor volta nos dois dias para vencer com 164 tacadas. A vice foi Maria Julia Ribeiro com 181 gross.

Em paralelo aconteceu a última etapa do Protour de 2017, onde Marco Silva, de Londrina-PR, venceu a disputa com sete abaixo do par (69/68).

Na categoria M1 – O primeiro lugar ficou com Tommer Koteck com com 147 net, Michael Huggett ficou em segundo com 149 e o terceiro lugar foi para Ruy Reinert Junior com 151 net.

Na categoria M2 – Ricardo Aguero venceu com 145 net, seguido por Julio Bueno com 149 e Carlos Alves com 150 net.

Na categoria M3 – O campeão foi Sergio Pedro, seguido de Ismael Alves dos Santos, ambos com 140 net, o terceiro lugar ficou com Nilson Souza com 141 net.

Na categoria M4 (Stableford) – O primeiro foi Carlos Ivo Haas com 81 pontos, o segundo ficou com Paulino Aoto com 79 e Lidio Duarte, em terceiro, com 76 pontos.

Na categoria F1 – A campeã foi Jaqueline Iara com 141 net, seguida de Noris Barboza com 152, e Lucia Reinert com 153 net.

Nos prêmios especiais o melhor gross sênior ficou para Roger Silva do Nascimento, enquanto o melhor gross pré-sênior ficou para Jocimário Souza.

Os patrocinadores deste torneio foram: Colchões Ortobom, Stuttgart Porsche, Xbeast, Costão Santinho, Água Santa Rita, Clice Beira Mar Ingleses.