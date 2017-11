Acusação é injusta e não tem elo com museu, diz defesa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marcelo Leonardo, advogado do empresário Bernardo Paz e de Maria Virgínia de Mello Paz, afirma que a condenação de seus clientes por lavagem de dinheiro é injusta. "Ele é inocente, a decisão é injusta, por isto nós já recorremos para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, onde a gente espera que a decisão seja revertida e ele, absolvido", diz Leonardo. Segundo a sentença, além das transações irregulares entre empresas de Paz, foram constatados saques em espécies nas contas do grupo "sem que se pudesse identificar o destino final dos valores". O advogado diz se tratar de alterações financeiras regulares. Marcelo Leonardo afirmou também que os fatos listados pela Procuradoria não têm relação com o Instituto Inhotim, museu idealizado e presidido por Bernado Paz. "Eles dizem respeito a episódios de 2007 e 2008, relativos a empresas de mineração e siderurgia de que Bernardo foi sócio."