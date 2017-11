Justiça condena Bernardo Paz por lavagem de dinheiro

AMANDA NOGUEIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bernardo de Mello Paz, empresário que idealizou o museu Inhotim nos anos 1980, foi condenado a nove anos e três meses de prisão por lavagem de dinheiro em movimentações financeiras de empresas das quais foi sócio. A decisão da juíza federal Camila Franco e Silva Velano foi publicada em setembro, mas só divulgada nesta quinta (16) pelo Ministério Público Federal em Minas Gerais. A defesa nega as acusações e já recorreu da sentença. Maria Virgínia de Mello Paz, irmã do empresário, também foi condenada por participação no mesmo crime -sua pena é de cinco anos e três meses em regime semiaberto. Segundo a Procuradoria, em sua denúncia apresentada em 2013, o empresário e sua irmã praticaram lavagem de ativos de suas empresas, escondendo a origem e a natureza de recursos provenientes de sonegação de contribuições previdenciárias, nos anos de 2007 e 2008. As acusações remetem ao período em que Mello Paz foi proprietário do conglomerado Itaminas, composto por 29 empresas, a maioria na área de mineração e siderurgia. Em 2010, o grupo foi vendido por US$ 1,2 bilhão para uma estatal chinesa a fim de liquidar as dívidas dos sócios, calculada em cerca de US$ 400 milhões à época. As movimentações que chamaram a atenção do Coaf (unidade de inteligência do Ministério da Fazenda que detecta operações irregulares no sistema financeiro) implicavam, entre outras empresas, a Horizontes Ltda, criada com a finalidade de manter o Instituto Inhotim a partir de doações de outras empresas. De acordo com a Procuradoria, a Horizontes repassou ao menos US$ 95 milhões em doações ao instituto a outras empresas de Bernardo Paz. Um dos maiores centros de arte ao ar livre da América Latina, o museu foi construído em uma fazenda de Paz em Brumadinho, nos arredores de Belo Horizonte. O instituto está operando normalmente.