Mega-Sena acumula e deve pagar R$ 33 milhões no sábado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O concurso 1.988 da Mega-Sena acumulou. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso, a ser realizado no sábado (18), será de R$ 33 milhões. Os números sorteados nesta quinta-feira (16), em Amparo (SP), foram: 05, 10, 39, 42, 46, 54. Pela quina, 87 apostadores ganharam R$ 29.177,91; já a quadra rendeu R$ 634,98 às 5.711 apostas ganhadoras.

LOTOFÁCIL

Um apostador levou o prêmio principal do concurso 1.586 da Lotofácil. O próximo concurso deverá premiar em R$ 1 milhão segundo a Caixa Econômica Federal. Os números sorteados nesta quinta-feira (16), em São Paulo, foram: 01, 03, 04, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25. Veja o rateio: 15 acertos - 1 aposta ganhadora (Porto Velho-RO), R$ 1.606.768,08 14 acertos - 270 apostas ganhadoras, R$ 1.831,08 13 acertos - 12.005 apostas ganhadoras, R$ 20,00 12 acertos - 161.819 apostas ganhadoras, R$ 8,00 11 acertos - 872.253 apostas ganhadoras, R$ 4,00

QUINA

O concurso 4.532 da Quina acumulou. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deverá ser de R$ 3 milhões. Os números sorteados nesta quinta-feira (16), em Amparo (SP), foram: 01, 10, 11, 58, 68. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 76 apostas ganhadoras, R$ 5.434,32 Terno - 3 números acertados - 7.059 apostas ganhadoras, R$ 87,98 Duque - 2 números acertados - 156.692 apostas ganhadoras, R$ 2,17

TIMEMANIA

O concurso 1.107 da Timemania, realizado nesta quinta-feira (16), em Amparo (SP), também acumulou. As dezenas sorteadas foram: 04, 07, 22, 28, 31, 39, 76. O time do coração foi o Operario-MS. O prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 24,8 milhões. Veja o rateio: 7 números acertados - Não houve acertador 6 números acertados - 9 apostas ganhadoras, R$ 29.641,04 5 números acertados - 573 apostas ganhadoras, R$ 665,09 4 números acertados - 9.676 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 86.473 apostas ganhadoras, R$ 2,00 Time do Coração: OPERARIO/MS - 18536 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA-SENA

O concurso 1.718 da Dupla Sena, realizado nesta quinta-feira (16), em Amparo (SP), não teve ganhadores nas faixas principais dos dois sorteios. A Caixa Econômica Federal prevê um prêmio de R$ 2,4 milhões para o próximo o concurso. Os números do 1º sorteio foram: 14, 29, 35, 37, 46, 47. Já as dezenas do 2ª sorteio são: 13, 19, 22, 24, 30, 32. Confira o rateio: Premiação - 1º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 5 apostas ganhadoras, R$ 9.239,28 Quadra - 4 números acertados - 722 apostas ganhadoras, R$ 73,12 Terno - 3 números acertados - 11.682 apostas ganhadoras, R$ 2,25 Premiação - 2º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 13 apostas ganhadoras, R$ 3.198,21 Quadra - 4 números acertados - 536 apostas ganhadoras, R$ 98,49 Terno - 3 números acertados - 11.507 apostas ganhadoras, R$ 2,29