Sete semanas depois, Merkel patina para formar governo

DIOGO BERCITO MADRI, ESPANHA (FOLHAPRESS) - Quase dois meses após vencer as eleições gerais na Alemanha, Angela Merkel enfrenta um teste decisivo para seu mandato de chanceler. Sem ter obtido maioria em 24 de setembro, o prazo para ela dar início às negociações formais de uma coalizão expirou nas primeiras horas desta sexta (17), e o fracasso em fazê-las avançar pode levar a um novo pleito. Sua sigla, a conservadora CDU (União Democrata-Cristã), vem conduzindo conversas preliminares com os Verdes e com os liberais do FDP nas últimas três semanas sem conseguir superar impasses em questões relevantes como política migratória. Os três partidos se reuniram madrugada adentro, e até as 20h, não havia anúncio de uma aliança formal para governar. É possível alongar o prazo, estipulado pela própria chanceler -em 2013, a formação do governo levou 86 dias. Mas caso as siglas não cheguem a acordo, Merkel tem poucas opções: buscar outras alianças, tentar governar em minoria ou dissolver o Parlamento, convocando novas eleições em dois meses. Essa última perspectiva preocupa a chanceler, pois o novo pleito pode ampliar o espaço da sigla da direita nacionalista AfD (Alternativa para a Alemanha), que em setembro entrou no Parlamento com 92 assentos de 709. Além disso, o fracasso em formar a aliança com os Verdes e o FDP -conhecida como "Jamaica", porque as cores de cada um dos três partidos rementem ao verde, amarelo e preto da bandeira do país caribenho-- será visto como fracasso da própria Merkel, há 12 anos no poder. A QUALQUER PREÇO Joachim Herrmann, aliado de Merkel, afirmou ter dúvidas se as discrepâncias seriam resolvidas. Jens Spahn, também da CDU, disse que não se buscava uma "coalizão a qualquer preço". A chanceler, por sua vez, disse a repórteres mais tarde que via chance de desfecho positivo. O governo anterior de Merkel, que segue no poder até o anúncio de uma nova aliança, era formado pela "grande coalizão" com o rival tradicional da CDU, os sociais-democratas da SPD. Mas o SPD declarou que voltará à oposição, onde pode fortalecer sua política. Mesmo que a coalizão Jamaica seja confirmada pelos líderes dos partidos, ela precisará do aval dos demais filiados, um obstáculo extra. Os Verdes, por exemplo, examinariam o acordo em sua conferência de 25 de novembro, e concessões sobre imigração e política ambiental podem ser vistas com ressalvas por parte de sua base. A migração é um dos temas mais complicados nas negociações. Os Verdes querem facilitar a vinda da família de refugiados à Alemanha, algo a que CDU e FDP se opõem. Estima-se que 300 mil pessoas poderiam vir para o país dentro do plano dos Verdes, e Merkel já sofreu danos políticos por ter permitido a entrada de quase um milhão de pessoas em 2015 com sua política de portas abertas. Outra divergência está na política ambiental: os Verdes querem fechar 20 termelétricas a carvão e reduzir emissões de carbono em 120 milhões de toneladas métricas, quase o dobro dos 66 milhões propostos por CDU e FDP, que aceitam fechar dez usinas.