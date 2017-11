Premiê do Líbano aceita convite para diálogo na França

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro-ministro do Líbano, Saad Hariri, aceitou nesta quinta-feira (16) o convite do governo da França e irá a Paris para tentar negociar uma solução para a crise política no país árabe. O conflito começou há duas semanas quando Hariri anunciou sua renúncia ao cargo, acusando o grupo armado xiita Hizbullah e o Irã, aliado da facção de terem um plano para assassiná-lo. Ele está desde então na Arábia Saudita, principal rival iraniano e da milícia libanesa. Segundo o presidente libanês, Michel Aoun, o chefe de governo do país chegará à capital francesa no próximo sábado (18). Ele considera que a visita "abre as portas para uma resolução da crise" e afirma que, depois dela, Hariri voltará ao Líbano. Aoun não aceitou a renúncia e exigiu que o premiê voltasse ao país, mas Hariri e sua família continuam em Riad. Ele, que também tem nacionalidade saudita, disse na quinta (15) que voltaria ao Líbano, mas que a família ficará no país do golfo Pérsico. Aliados chegaram a levantar a possibilidade de que o premiê estivesse proibido de deixar a Arábia Saudita. Aoun declararou que Hariri e sua família eram reféns da monarquia saudita, o que os dirigentes do país e o próprio primeiro-ministro negaram. O convite feito pela França tem como objetivo exatamente resolver o impasse. Ele ocorreu após encontro entre o chanceler francês, Jean-Yves Le Drian, Hariri e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Filho do ex-chefe de governo Rafik Hariri, assassinado em 2005, o chefe de governo sempre foi um aliado da Arábia Saudita. Antes de entrar na política, administrava a construtora da família. Islâmico sunita, Hariri assumiu o cargo no ano passado, em um governo de coalizão formado por um acordo político. Nele, também se definiu que o cristão Aoun seria presidente e o muçulmano xiita Nabih Berri seria presidente do Parlamento. A Constituição libanesa determina ainda que o presidente seja sempre cristão, o primeiro-ministro islâmico sunita, e o chefe do Parlamento, muçulmano xiita. A crise política no Líbano é mais um efeito da disputa entre sauditas e iranianos, que também influenciam as guerras civis na Síria e no Iêmen e levaram à monarquia do Golfo e seus aliados a romperem relações com o Qatar.