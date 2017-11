Tinha medo de bandido, não de polícia, diz mãe

GIULIANA MIRANDA E WILHAN SANTIN LISBOA, PORTUGAL, E LONDRINA, PR (FOLHAPRESS) - A aposentada Maria Luiza Silva Carvalho da Costa, 59, mãe de Ivanice Carvalho da Costa, diz só querer que lhe entreguem de volta a filha, para poder ser sepultada em Amaporã, cidade de pouco mais de 6.000 habitantes no noroeste do Paraná. "A gente tem medo de a filha ser morta por um bandido, mas nunca espera que será atingida inocentemente pela polícia", afirma.

Ivanice foi morar em Portugal há 17 anos. Filha de trabalhadores rurais e com o ensino médio completo, a moça não via grandes oportunidades em Amaporã. "Eles foram em cinco pessoas aqui da nossa cidade. Viajaram uma tia, um primo e dois amigos. Minha filha logo arrumou emprego, em novembro de 2000, em um estabelecimento comercial dentro do aeroporto de Lisboa. E lá estava trabalhando até acontecer essa tragédia", disse a mãe.

A tia com quem Costa chegou a Portugal, Célia Nunes, diz que elas haviam se distanciado nos últimos cinco anos, por causa do namorado da sobrinha, que dirigia o veículo no momento em que ela foi atingida. O relacionamento era descrito como difícil também por colegas de trabalho de Nissinha, como a paranaense era conhecida. Em seu perfil nas redes sociais, por exemplo, ela se apresentava como fora de um relacionamento.