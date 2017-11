Preço médio da locação residencial sobe quase 1% em Curitiba

O Índice FipeZap de Locação que acompanha o preço de aluguel de imóveis em 15 cidades brasileiras, registrou queda de 0,28% entre setembro e outubro de 2017. Apesar da redução na média, Curitiba e outras capitais apresentaram alta no indicador. Em Curitiba a alta foi de 0,97% entre um mês e outro. Com isso, a Capital paranaense acumula alta de 2,49% no ano. Na média das 15 cidades analisadas, há redução no ano de 0,64%.

Ainda que apresente alta nos últimos meses, Curitiba ainda se mantém como uma das capitais pesquisadas onde o metro quadrado para locação é mais barato — R$ 16,80. São Paulo desponta como a cidade com o maior valor médio por m2 do país (R$ 35,60), seguida por Rio de Janeiro (R$ 32,14) e Distrito Federal (R$ 29,68).

Comparando-se o preço médio de locação com o preço médio de venda dos imóveis, é possível obter uma medida da rentabilidade para o investidor que opta por alugar seu imóvel. O Índice FipeZap de Locação não incorpora em seu cálculo a correção dos aluguéis em contratos vigentes.