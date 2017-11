Vendas judiciais e extrajudiciais tiveram alta de 30% nos últimos dois anos

Nos últimos dois anos o mercado imobiliário viveu uma queda acentuada no número de lançamentos, mas o desaquecimento não se refletiu nos leilões de imóveis judiciais e extrajudicais. Ao contrário, as vendas cresceram nessa modalidade, segundo o leiloeiro Helcio Kronberg, da Kronberg Leilões, que percebe este aquecimento desde 2015, fase aguda da crise econômica.

“Tivemos um aumento significativo no final daquele ano e este crescimento segue até hoje. Somente no primeiro semestre, vimos um aumento de 30% nos leilões de imóveis, comparado com o mesmo período do ano anterior, especialmente em leilões extrajudiciais, quando o próprio dono do imóvel deseja vender sua casa ou apartamento”, diz.

O leiloeiro cobra comissão de quem compra e não de quem vende, além de ser obrigado por lei a fazer ampla divulgação de seus leilões por meio de veículos de comunicação.