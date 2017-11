Modelo de 19 anos vende a virgindade por R$ 9,6 milhões

Uma modelo norte-americana vendeu sua virgindade por 2,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 9,6 milhões). Giselle, 19 anos, fez a transação através de um site de leilões alemão e o ganhador foi um homem de negócios de Abu Dhabi. “Eu nunca imaginei que o lance chegaria tão alto. É um sonho que se tornou realidade”, disse Giselle ao jornal Daily Mail. Ela declarou estar contente com o resultado e afirma que vai usar o dinheiro para pagar os custos da faculdade, comprar uma casa nova e viajar pelo mundo. Ela foi muito criticada por sua escolha, porém ela se defende considerando que o que fez foi um ato de emancipação sexual. “Sou eu que decido se quero perder a virgindade com alguém que eu não amo”, falou. “O fato de mulheres poderem fazer o que quiserem com seus corpos e terem a coragem de viver suas sexualidades livres de críticas é uma forma de emancipação”, defendeu. Um funcionário de comunicação do site de leilões anunciou que a página “possui um vídeo onde meninas de todo o mundo falam sobre as razões para vender a virgindade”.

Celebs

Simaria contrai infecção e dupla sertaneja cancela shows

Com Simaria sofrendo de uma infecção aguda nas vias aéreas superiores, a dupla Simone e Simaria anunciou o cancelamento de seis shows que seriam realizados entre os dias 15 e 19 de novembro, após recomendação médica para que a cantora ficasse em repouso prolongado. “Simone e Simaria lamentam o ocorrido e contam com a compreensão e carinho de todos os fãs”, disse a assessoria de imprensa da dupla sertaneja. Os shows cancelados seriam realizados em Boa Vista, Macapá, Belém, Santarém/PA, Tefé/AM e Rio de Janeiro.

Volta?

Selena Gomez e Justin Bieber são flagrados aos beijos após jogo

Após muita especulação sobre a volta de Selena Gomez, 25 anos, e Justin Bieber, 23, o casal foi flagrado se beijando durante um jogo de hockey do cantor na última quarta (15). Foi divulgado em outubro que Gomez terminou o namoro de dez meses com o cantor The Weeknd. Desde então, ela e Bieber foram vistos em diversos encontros. De acordo com o site “TMZ”, foi Bieber quem quis retomar a relação após Gomez ter uma experiência de quase-morte. Em maio de 2017, a cantora passou por um transplante de rim em decorrência da sua luta contra o lúpus. Na época, o cantor teria percebido seus sentimentos por Gomez e se aproximou da cantora para tentar ganhá-la de volta. A dupla assumiu o namoro publicamente em 2010 e permaneceu junta, entre idas e vindas, até 2015.

Luto

Rapper e youtuber, Lil Peep morre após overdose

Lil Peep, um nome em ascensão do rap e estrela do YouTube, morreu aos 21 anos, confirmou seu representante no Reino Unido ao jornal “The Guardian”. O músico, cujo nome verdadeiro é Gustav Åhr, foi levado a um hospital após sofrer uma overdose, de acordo com o empresário Adam Grandmaison. Em um vídeo postado horas antes de sua morte, ele diz ter tomado medicamentos prescritos. “Estou bem, eu não estou doente”, afirma. Peep ganhou fama neste ano com seu hip-hop misturado a elementos de emo, punk e trap. Suas músicas, altamente emotivas, falam, entre outros temas, sobre depressão e uso de drogas. O cantor foi descrito pela publicação musical americana Pitchfork como “o futuro do emo”.

Celebs

Kim Kardashian vende US$ 10 milhões em perfumes em um dia

O toque de Midas da família Kardashian ataca novamente. Kim Kardashian lançou na última quarta, 15, sua nova marca, a KKW Fragrance, um braço da KKW Beauty, que vende inicialmente três perfumes: Crystal Gardenia, Crystal Gardenia Oud e Crystal Gardenia Citrus. A estratégia de marketing deu certo: segundo o site norte-americano TMZ, Kim teria vendido 10 milhões de dólares, aproximadamente R$ 33 milhões, nas primeiras 24 horas do lançamento. Ainda segundo o portal, a expectativa era que os 300 mil frascos produzidos no primeiro lote da KKW Fragrance se esgotassem até a noite de ontem, fazendo a marca lucrar 14 milhões de dólares.

Níver do dia

Rafael Cardoso

ator brasileiro

32 anos