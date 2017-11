Botafogo perde para Atlético-GO e deixa Engenhão sob protestos

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com os tropeços de Cruzeiro e Vasco, bastava ao Botafogo vencer o lanterna do Brasileiro nesta quinta (16) para se consolidar no G-7. Mas o time alvinegro não se ajudou: perdeu por 2 a 1 para o Atlético-GO e viu a luta por vaga na Libertadores embolar nesta reta final. Com o resultado, o Botafogo se mantém na 6ª posição, com 51 pontos. A diferença segue de quatro para o Cruzeiro, na 5ª colocação, e de um para o Vasco, fora do G-7. O time alvinegro volta a campo no domingo (19), quando visitará o São Paulo, no Morumbi. O Atlético-GO segue na lanterna, mas com 33 pontos. Apesar de atuar fora de casa, no Engenhão, o time goiano foi quem mais propôs jogo no início. Ligado e com muita raça, a equipe pressionou o adversário e chegou a marcar um gol, aos 11 minutos, que foi anulado devido posição irregular de Gilvan. O primeiro tento válido dos goianos só veio aos 40 minutos, quando o jogo já estava mais equilibrado. Camisa 10 do Atlético, Jorginho chutou de muito longe após driblar Rabello e acertou o ângulo direito de Gatito Fernández, que só saiu na foto. Se os atleticanos contaram com um golaço, o Botafogo arrancou empate na mesma moeda. João Paulo chutou de longe e conseguiu balançar as redes três minutos depois. O time da casa, no entanto, não aproveitou o ânimo do empate e voltou sonolento na segunda etapa. O Atlético, então, fez questão de aproveitar a apatia do adversário. Aos 14 minutos, quando o Atlético-GO fez o segundo com Luiz Fernando. Livre de marcação, aproveitou passe de Breno Lopes e, de dentro da pequena área botafoguense, só completou para o fundo das redes. A partir daí, o time alvinegro passou a operar na base do desespero —lançou Vinicius Tanque, Léo Valência e Rodrigo Pimpão para tentar a virada. O time até conseguiu bons lances, mas não foi efetivo. Com a derrota consumada, a torcida do Botafogo perdeu a paciência. Os alvinegros passaram a protestar contra a equipe com vaias e gritos de "time sem vergonha". BOTAFOGO Gatito; Arnaldo, Carli, Rabello e Gilson; Rodrigo Lindoso, João Paulo, Bruno Silva (Rodrigo Pimpão) e Marcus Vinicius (Léo Valência); Guilherme e Brenner (Vinicius Tanque). T.: Jair Ventura ATLÉTICO-GO Klever; Jonathan (Marcão Silva), Willian Alves, Gilvan e Breno Lopes; André Castro, Igor (Ronaldo), Andrigo (Eduardo Bauermann) e Jorginho; Luiz Fernando e Diego Rosa. T.: João Paulo Sanches Estádio: Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro (RJ) Juiz: Claudio Francisco Lima E Silva (SE) Cartões amarelo: Guilherme (BOT); Luiz Fernando, Ronaldo e Andrigo (AGO) Gols: Jorginho (ACG), aos 40min, e João Paulo (BOT), aos 43min do primeiro tempo; Luiz Fernando (ACG), aos 14min do segundo tempo