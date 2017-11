Deyverson nega atrito com torcida e cita ídolos que já perderam gols

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Deyverson anotou dois gols na goleada por 5 a 1 do Palmeiras sobre o Sport nesta quinta (16). Diante dos gols, chamou mais atenção as comemorações: o jogador preferiu não festejar com a torcida e até chorou depois de marcar para o clube alviverde, no Allianz Parque. Após o apito final, o atacante explicou aos microfones do canal Premiere que sua comemoração foi apenas mais discreta. "Eu estava pensativo, resolvi caminhar. Eu comemorei, bati no símbolo, mas comemorei com minha esposa. Foi só um momento de reflexão depois de ter perdido aquela chance". O camisa 16 alviverde se referiu a uma oportunidade perdida por ele no início do segundo tempo, quando o jogo ainda estava em 0 a 0. Deyverson estava livre de marcação e chutou para fora, estando de frente para o goleiro Magrão. Apesar do momento pensativo, o jogador se defendeu usando seus ídolos como exemplo. "Temos oportunidade de fazer e perder, como o Ronaldo Fenômeno, Cristiano Ronaldo, Messi. Grandes jogadores como o Ronaldinho Gaúcho já perderam pênalti. Sou jovem, mas não deixei de trabalhar. Estou sempre determinado a ajudar os meus companheiros, o clube e sempre quero sair vitorioso", argumentou. O jogador afirmou que seus companheiros o ajudaram a recuperar a confiança durante a partida. "O jogador vive de momentos, de alegria e de tristeza. Eu falhei e meus companheiros me incentivaram, disseram que iriam surgir outras oportunidades, e aí acabei fazendo dois gols".