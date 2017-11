Coritiba vence o Flamengo e amplia série invicta

Cleber Reis comemora gol do Coritiba sobre o Flamengo: ele, Carleto e Rildo desfalcam o time no domingo (foto: Geraldo Bubniak)

O Coritiba venceu por 1 a 0 o Flamengo nessa quinta-feira (dia 16) à noite, no Couto Pereira, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time paranaense ficou em 14º lugar, com 43 pontos, quatro pontos acima da zona de rebaixamento. A equipe carioca está na 7ª posição, com 50 pontos. Clique aqui para ver a classificação no site Srgoool.

A vitória foi garantida novamente na bola parada, com uma cobrança de falta do lateral-esquerdo Carleto e cabeceio do zagueiro Cleber Reis. O Coritiba é o melhor time da bola parada na competição. Dos 40 gols marcados pela equipe no Brasileirão, 18 foram em faltas diretas ou em cruzamentos de escanteios e faltas para a área. O cálculo não inclui os pênaltis.

Clique aqui para ver a galeria de fotos do jogo.

O jogo também consagra a grande fase de Carleto, que participou de 14 dos últimos 19 gols da equipe. O problema é que ele será desfalque no próximo jogo, domingo, contra o Atlético-MG. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo da série e está suspenso. O mesmo ocorreu com Clebre Reis e ponta Rildo, que também vão desfalcar o Coxa em Belo Horizonte.

Além do Atlético-MG, o time paranaense ainda vai enfrentar na reta final o São Paulo (no Couto) e a Chapecoense (em Chapecó).

Com o resultado, o Coritiba completou sete jogos seguidos sem perder.

DESEMPENHO

O Coritiba não teve uma boa atuação na partida. Fez o gol no início e, depois, só se defendeu. O Flamengo teve facilidade para controlar o jogo e chegar até o ataque, mas foi previsível no setor ofensivo e criou poucas chances reais de gol.

Clique aqui para ver uma análise do desempenho individual dos jogadores do Coritiba.

TÉCNICO

Marcelo Oliveira completou 19 jogos no comando do Coritiba em 2017, agora com 6 vitórias, 6 empates e 7 derrotas.

ESCALAÇÃO

Os desfalques no Coritiba eram Rodrigo Ramos, Henrique Gelain, Geovane, Neto Berola e Baumjohann, todos em recuperação. O esquema tático foi o 4-2-3-1 de sempre. A linha de três meias ofensivos tinha Dodô (direita), Rildo (esquerda) e Tiago Real (centro).O Flamengo não tinha Réver, Berrío, Trauco e Guerrero.

PRIMEIRO TEMPO

O jogo começou equilibrado e o Coxa usou sua principal arma para desequilibrar. Aos 7 minutos, Carleto cobrou falta no meio-campo e lançou para a área. Cleber Reis cabeceou no canto e fez 1 a 0. Depois disso, o Flamengo tomou conta do jogo e sufocou o Coritiba, que contou com três boas defesas de Wilson para seguir com a vantagem no placar.

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo começou com domínio do Flamengo. Aos 9, troca de centroavantes no Coxa. Saiu Henrique Almeida e entrou Kleber Gladiador. O cenário pouco mudou e o time paranaense continuou sofrendo. Aos 25, outra alteração. Saiu Dodô e entrou o volante Galdezani. Com isso, Tiago Real ficou na meia-direita e Galdezani atuou como meia centralizado. Aos 34, troca no lado esquerdo do setor ofensivo: saiu Rildo e entrou Getterson.

ESTATÍSTICAS

Ao fim de 90 minutos, o Coritiba somou 5 finalizações (1 certa), 35% de posse de bola, 83% de eficiência nos passes e 4 escanteios. O Flamengo teve 11 arremates (4 certos), 65% de posse de bola, 92% de eficiência nos passes e 3 escanteios. Os dados são do Footstats.

CORITIBA 1 x 0 FLAMENGO

Coritiba: Wilson; Léo, Werley, Cleber Reis e Carleto; Jonas, Alan Santos, Dodô (Galdezani), Tiago Real e Rildo (Getterson); Henrique Almeida (Kleber). Técnico: Marcelo Oliveira

Flamengo: Diego Alves; Pará, Rhodolfo, Juan e Renê; Cuéllar, Márcio Araújo (Vinícius Junior), Éverton Ribeiro, Diego (Geuvânio) e Everton (Felipe Vizeu); Lucas Paquetá. Técnico: Reinaldo Rueda

Gol: Cleber Reis (7-1º)

Cartões amarelos: Cleber Reis, Carleto, Rildo (C). Renê, Diego Alves, Vinicius Junior, Cuellar (F).

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Público: 14.821 pagantes

Renda: R$ 389.820,00

Local: Couto Pereira, em Curitiba,

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

4 – Everton Ribeiro recebe na meia-lua e chuta no canto. Wilson defende.

6 – Carleto bate escanteio. Cleber Reis cabeceia sobre o gol.

7 – Gol do Coritiba. Falta no meio-campo. Carleto lança para a área. Cleber Reis cabeceia no canto.

17 – Pressão do Flamengo. Everton chuta da entrada da área. Wilson espalma. Paquetá pega rebote na cara do gol e chuta. Wilson faz um milagre.

43 – Rildo invade a área e chuta cruzado, sobre o gol.

Segundo tempo

5 – Falta perto da área. Renê lança para a área. Everton Ribeiro cabeceia ao lado.

17 – Everton Ribeiro lança. Diego sai na cara do gol. Alan Santos se estica todo e desarma o lance.

27 – Falta na intermediária. Diego cobra sobre o gol.