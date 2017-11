Flamengo perde para o Coritiba e vê vaga na Libertadores em risco

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo segue irregular no Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro para o Coritiba por 1 a 0 nesta quinta-feira (16) e deixou a vaga na Copa Libertadores de 2018 em risco. A equipe alviverde foi superior, fez valer o mando de campo e venceu no Couto Pereira com gol de Cleber Reis, em cabeceio após bola levantada da intermediária. O resultado manteve o Flamengo na 7ª posição, mas estacionado nos 50 pontos. A posição ainda daria um lugar na pré-Libertadores, porém, a distância para uma vaga na fase de grupos aumenta a cada rodada. Já são cinco pontos de diferença e com apenas três compromissos restantes. O time carioca, inclusive, pode cair para o décimo lugar na próxima rodada em caso de novo insucesso e combinação de resultados. Já o Coritiba foi aos 43 pontos, subiu para a 14ª colocação e ficou mais perto de se livrar da ameaça do rebaixamento. O Flamengo entrou em campo ciente da importância de conquistar um resultado positivo fora de casa. Só que o gol logo cedo desmontou qualquer estratégia do time rubro-negro. Aos 7 minutos, Carleto cobrou falta da intermediária, e Cleber Reis ganhou de Juan para cabecear e colocar no canto de Diego Alves. Os rubro-negros reclamaram bastante de falta na jogada, mas não adiantou —o goleiro flamenguista ainda foi punido com o cartão amarelo. O Flaamengo sentiu o gol e teve dificuldades para avançar. Tradicionalmente, o time possui mais posse de bola do que os rivais. Foi o que aconteceu, e o Coritiba não se incomodou —adotou postura defensiva e mostrou claramente o desejo de jogar nos contra-ataques. Everton e Lucas Paquetá quase empataram aos 17 minutos. O goleiro Wilson, no entanto, promoveu duas defesas excelentes e manteve o Coritiba em vantagem. O time carioca continuou com dificuldades de criação e os donos da casa esperavam os contragolpes. O panorama não foi modificado até o encerramento da primeira etapa. Na parte final, o Flamengo até tentou, mas com a desorganização característica da temporada. Muitas bolas na área e nada de concreto. O resultado não poderia ter sido diferente. Nova derrota e o ano cada vez mais em risco. O Coritiba, que nada tem a ver com o martírio flamenguista, comemorou bastante e ficou mais perto de garantir a permanência na elite do futebol brasileiro. Os dois times voltam a campo no próximo domingo (19). O Flamengo recebe o heptacampeão Corinthians, às 17h (de Brasília), na Ilha do Urubu. O Coritiba visita o Atlético-MG, às 19h (de Brasília), no Independência. CORITIBA Wilson; Léo, Werley, Cleber Reis e Thiago Carleto; Jonas, Alan Santos, Dodô (Matheus Galdezani) e Tiago Real; Rildo (Getterson) e Henrique Almeida (Kleber). T.: Marcelo Oliveira FLAMENGO Diego Alves; Pará, Rhodolfo, Juan e Renê; Márcio Araújo (Vinicius Júnior), Cuéllar e Diego (Geuvânio); Everton Ribeiro, Everton (Felipe Vizeu) e Lucas Paquetá. T.: Reinaldo Rueda Estádio: Couto Pereira, em Curitiba Juiz: Raphael Claus (SP) Cartões amarelos: Thiago Carleto, Cleber Reis e Rildo (CFC); Diego Alves, Renê, Vinicius Júnior, Lucas Paquetá e Cuéllar (FLA) Gol: Cleber Reis (CFC), aos 7min do primeiro tempo