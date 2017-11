ATUAÇÕES: Wilson, Cleber Reis e Carleto foram os melhores

Wilson: goleiro fez uma defesa milagrosa no primeiro tempo (foto: Geraldo Bubniak)

Wilson (7,5)

Fez uma defesa espetacular e outras duas importantes. Bem na reposição de bola.

Léo (6,0)

Parou 11 ataques do adversário. Seguro na defesa. Apoiou pouco.

Werley (6,0)

Tirou seis bolas de perigo da área. O melhor na bola alta (ganhou 4 no jogo aéreo).

Cleber Reis (7,0)

Marcou o gol, fez três desarmes e tirou 11 bolas de perigo da área.

Carleto (7,0)

Cobrou a falta para o gol e foi bem em escanteios. Parou 14 ataques adversários.

Jonas (6,0)

Recuperou nove bolas. Forte na marcação, mas fraco com a bola.

Alan Santos (6,0)

Parou sete ataques adversários. Razoável na armação.

Dodô (5,0)

Um bom drible. Fora isso, pouco ajudou com e sem a bola.

Galdezani (5,0)

Entrou aos 25-2º. Pouco produziu com a bola. Razoável na marcação.

Tiago Real (5,0)

Pouco participativo pelo centro (no 1º tempo) e aberto na direita (no final do jogo).

Rildo (5,0)

Correu e lutou, mas pouco produziu. Um drible.

Getterson (sem nota)

Entrou aos 34-2º. Jogou pouco tempo.

Henrique Almeida (4,5)

Perdeu bolas fáceis e errou na maioria dos lances. Lutou, pelo menos.

Kleber (5,0)

Entrou aos 9-2º. Tentou 14 passes e errou 7. Não conseguiu levar perigo ao adversário.