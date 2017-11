Bahia vence Santos de virada e encosta no G-7

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos perdeu para o Bahia por 3 a 1, de virada, nesta quinta-feira (16), na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. É a terceira derrota dos santistas em quatro jogos sob comando do técnico interino Elano. O sistema defensivo do clube paulista se mostrou bastante afoito e inseguro na partida. Foram dois pênaltis cometidos, por Lucas Veríssimo e Jean Mota, além de um gol contra, marcado por Alison. A equipe santista abriu o marcador com Bruno Henrique, mas permitiu o empate pouco minutos depois, com Mendoza em cobrança de pênalti. A virada veio na segunda etapa. Alison marcou contra após cruzamento de Zé Raphael e Edigar Junior fechou o placar também de pênalti. Apesar do resultado, a equipe santista se mantém com tranquilidade na quarta colocação, que garante vaga direta para a Copa Libertadores da América de 2018. Isso porque os concorrentes pelas vagas tropeçaram na rodada: casos de Botafogo, Flamengo e Vasco. O clube paulista é o quarto colocado, com 57 pontos ganhos, dois a mais que o Cruzeiro, quinto colocado, com 55 pontos. No entanto, o time mineiro conquistou a Copa do Brasil e já está classificado para a competição continental. O Botafogo, sexto colocado, tem apenas 51 pontos ganhos. O Bahia, por sua vez, sobre para a nona colocação, com 49 pontos, encerra qualquer risco de rebaixamento e entra de vez na briga por uma vaga na pré-Libertadores —o time não disputa a competição internacional desde 1989. Após perder para o Bahia, o Santos encara o Grêmio no próximo domingo (19), às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, em jogo válido pela 36ª rodada da competição. Já o Bahia encara o Sport no mesmo dia, às 17h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife. BAHIA Jean; Eduardo (Éder), Tiago, Thiago Martins e Juninho Capixaba; Renê Júnior, Juninho (Édson), Allione (Régis), Zé Rafael e Mendoza; Edigar Junio. T.: Paulo Cézar Carpegiani SANTOS Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz (Luiz Felipe) e Jean Mota; Alison, Renato (Yuri Alberto) e Lucas Lima; Bruno Henrique, Arthur Gomes (Vladimir Hernández) e Ricardo Oliveira. T.: Elano Estádio: Arena Fonte Nova, em Salvador Juiz: Sandro Meira Ricci (SC) Cartões amarelos: Renê Júnior e Thiago (BAH); Lucas Lima (SAN) Gols: Bruno Henrique (SAN), aos 16min, e Mendoza (BAH), aos 22min do primeiro tempo; Alison (contra, BAH), aos 9min, e Edigar Junio (BAH), aos 33min do segundo tempo