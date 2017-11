Everton Ribeiro lamenta falta de efetividade do Flamengo fora de casa

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo estacionou na crise e deixou em risco a vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro. A derrota por 1 a 0 para o Coritiba, nesta quinta-feira (16), no Couto Pereira, foi um retrato da irregular campanha rubro-negra. Com 50 pontos, o time está em 7º lugar e pode até cair para a 10ª posição na próxima rodada em caso de novo insucesso e combinação de resultados. O meia Everton Ribeiro manifestou o descontentamento. "Não adianta controlar o jogo e não fazer o gol. Saímos derrotados mais uma vez fora de casa. Todo jogo é assim. Precisamos mudar", afirmou. No próximo domingo (19), o Flamengo tem mais uma chance de se recuperar. Só que o adversário será o heptacampeão Corinthians, às 17h (de Brasília), na Ilha do Urubu.