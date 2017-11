Ventos de 100 km/h e granizo destelharam casas no Litoral

(foto: Reprodução/Simepar)

Os temporais não dão trégua sobre as regiões Oeste, Noroeste e Norte do Paraná nesta noite de quinta-feira (16). Às 21 horas a linha de instabilidade vinha desde São Paulo até o sul da Grande Curitiba, no município de Agudos Sul. O deslocamento é para o Litoral. Núcleos de chuva são observados desde o sul, divisa com SC até Campo Largo.

De tarde, os municípios do Litoral registraram temporais fortes. Rajadas de vento ultrapassaram os 100,0 km/h em Antonina e em Guaratuba. Houve registro de chuva de granizo e pelo menos 12 casas foram danificadas.

Já no outro extremo do Estado, além das rajadas de vento fortes também houve chuva volumosa como nos municípios de Santa Helena, 35,6 mm e principalmente São Miguel do Iguaçu, 83,0 em menos de 3 horas.

Na sexta-feira (17) o deslocamento de uma frente fria pelo Oceano, associado com áreas de instabilidade oriundas do Paraguai e de Mato Grosso do Sul instabilizam o tempo em todas as regiões do Paraná. No decorrer da madrugada chuvas de intensidade moderada a forte, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento atingem as regiões Oeste, Sudoeste e Sul do Estado. No decorrer da manhã e tarde avançam em direção as demais áreas. Não está descartada a ocorrência de temporais localizados e queda de granizo ao longo desta sexta-feira.

O tempo continua muito instável no decorrer do sábado (18) entre os estados de Santa Catarina e do Paraná. As taxas de instabilidade seguem elevadas sobre esses Estados e também no norte da Argentina, Paraguai e de Mato Grosso do Sul. Os maiores volumes de chuva estão previstos para os setores oeste, sudoeste, centro-sul e Campos Gerais, mas as faixas norte e leste também vão registrar temporias no decorrer do dia, porém mais desorganizados. O calor perde um pouco de força devido a cobertura de nuvens.