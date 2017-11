Bruno Henrique defende domínio do Santos e pede 'silêncio' após derrota

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Bruno Henrique, autor do único gol do Santos na derrota para o Bahia por 3 a 1, de virada, nesta quinta-feira (16), viu um jogo diferente da maioria de todos na Arena Fonte Nova. O camisa 27 falou em um possível domínio da equipe santista na partida. Para ele, o gol contra de Alison, o segundo do Bahia no jogo, desestruturou o Santos na segunda etapa. Sem mais explicações, Bruno Henrique acredita que neste momento é melhor o silêncio. O Santos completou três jogos sem vencer. "Olha, nós dominamos o jogo, fizemos o gol. Fizemos um bom primeiro tempo, mas voltamos e tomamos um gol no contra-ataque, isso desestruturou o nosso time. Agora não é hora de falar sobre acertos e erros, temos que trabalhar para chegar ao nosso objetivo", afirmou Bruno Henrique ao SporTV. A equipe santista abriu o marcador com Bruno Henrique, mas permitiu o empate pouco minutos depois, com Mendoza em cobrança de pênalti. A virada veio na segunda etapa. Alison marcou contra após cruzamento de Zé Raphael e Edigar Junior fechou o placar também de pênalti. Apesar do resultado, a equipe santista se mantém com tranquilidade na quarta colocação, que garante vaga direta para a Copa Libertadores da América de 2018. Isso porque os concorrentes pelas vagas tropeçaram na rodada: casos de Botafogo, Flamengo e Vasco. O clube paulista é o quarto colocado, com 57 pontos ganhos, dois a mais que o Cruzeiro, quinto colocado, com 55 pontos. No entanto, o time mineiro conquistou a Copa do Brasil e já está classificado para a competição continental. O Botafogo, sexto colocado, tem apenas 51 pontos ganhos.