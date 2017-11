Quadrilha rouba três toneladas de explosivos no interior de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma quadrilha roubou cerca de 3 toneladas de explosivos de uma empresa no bairro Piraporinha, em Salto de Pirapora (124 km de São Paulo), por volta das 23h desta quinta-feira (16). Ao menos quatro homens encapuzados e armados com fuzis renderam os funcionários do local. Nenhum deles ficou ferido. Segundo a Polícia Civil, os criminosos obrigaram os funcionários a transferir 124 caixas de bananas de dinamite para um caminhão baú e fugiram. O caso foi registrado na delegacia de Salto de Pirapora.