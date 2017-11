Começa nesta sexta pagamento do PIS para aposentados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Começa nesta sexta-feira (17) o pagamento das cotas do PIS para aposentados. Cerca de 1,2 milhão de brasileiros poderão ter direito ao saque a partir deste mês, segundo a Caixa Econômica Federal. O valor disponibilizado é de R$ 1,7 bilhão. Tem direito às cotas do PIS o trabalhador cadastrado no Fundo PIS/PASEP entre 1971 até 4 de outubro de 1988 que ainda não sacou o saldo total de cotas na conta individual de participação. Em agosto, uma medida provisória editada pelo governo alterou a idade para o saque de cotas. Agora, mulheres a partir de 62 anos e homens a partir de 65 anos tem direito ao saque. Antes, era necessário ter 70 anos. Os aposentados também seguirão o calendário escalonado de pagamentos. As demais regras de saque das cotas do PIS não foram modificadas. É possível consultar o saldo disponível para saque, data que o valor ficará disponível e os canais de pagamento pelo site da Caixa. Os pagamentos de até R$ 1.500 podem ser realizados nos caixas eletrônicos do banco apenas com uma senha, ou em unidades lotéricas com um cartão, senha e mediante apresentação de um documento oficial de identificação com foto, como RG, carteira de motorista ou carteira de trabalho. Saques de até R$ 3 mil podem ser feitos com o cartão e senha e documento de identificação nos caixas eletrônicos e lotéricas. Quem tem mais de R$ 3 mil para sacar, deve se dirigir a uma agência. Clientes da Caixa com conta corrente ou poupança individual receberam o crédito automaticamente nas suas contas.