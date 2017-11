'Não tem explicação', diz Rueda sobre má fase do Flamengo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Virou rotina. Nos últimos jogos do Flamengo, o técnico Reinaldo Rueda tem tido dificuldades para falar sobre o mau momento da equipe. Não foi diferente após a derrota por 1 a 0 para o Coritiba, nesta quinta-feira (16), no Couto Pereira. O time da Gávea perdeu três dos últimos quatro compromissos pelo Campeonato Brasileiro. "Não tem explicação. Tudo passa pela realidade, pelo momento de cada um dos jogadores e da equipe. É difícil explicar o que estamos vivendo. É uma realidade que precisamos acertar", afirmou. Com 50 pontos, o Flamengo está na 7ª posição e colocou em risco até uma vaga na pré-Libertadores via Brasileirão. Dependendo dos resultados da próxima rodada, o time pode até cair para o 10º lugar. Para completar, o Rubro-negro não terá Renê, Lucas Paquetá e Vinicius Júnior. Todos estão suspensos e não enfrentam o heptacampeão Corinthians, domingo (19), às 17h (de Brasília), na Ilha do Urubu. O meia Everton sentiu dores na coxa esquerda e será reavaliado. "Se complicou a situação com os jogadores que perdemos pelos cartões e a lesão do Everton. Não há muitas alternativas. É preciso exigência máxima para quem assumir as responsabilidades. Nos resta buscar o caminho para reagir e somar três pontos", encerrou.