Temporais deixam estragos e Paraná continua em alerta laranja

Árvore que caiu em Curitiba (foto: Urbs)

As chuvas que atingem diversas cidades do Paraná já deixaram estragos e o Paraná, assim como Rio Grande do Sul e Santa Catarina, estão em alerta laranja, porque ainda há risco de tempestade forte com raios e ventos fortes. O alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e prevê chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 Km/h), e queda de granizo.

Ventos de 100 km/h e granizo destelharam casas no Litoral

Segundo o Simepar, na sexta-feira (17), o deslocamento de uma frente fria pelo Oceano, associado com áreas de instabilidade oriundas do Paraguai e de Mato Grosso do Sul, deixam o tempo instável em todo o Paraná.

O tempo continua muito instável no decorrer do sábado (18) entre os estados de Santa Catarina e do Paraná. As taxas de instabilidade seguem elevadas sobre esses Estados e também no norte da Argentina, Paraguai e de Mato Grosso do Sul. Os maiores volumes de chuva estão previstos para os setores oeste, sudoeste, centro-sul e Campos Gerais, mas as faixas norte e leste também vão registrar temporias no decorrer do dia, porém mais desorganizados. O calor perde um pouco de força devido a cobertura de nuvens.

Em Curitiba, segundo informações da Prefeitura, há dois bloqueios de trânsito na manhã desta sexta (17) causados pela queda de árvores e galhos: um na Rua Jorge Bonn, no Tingui e outro na Rua General Carneiro com a Avenida Sete de Setembro.

Litoral

Na quinta (16), os municípios do Litoral registraram temporais fortes. Rajadas de vento ultrapassaram os 100,0 km/h em Antonina e em Guaratuba. Houve registro de chuva de granizo e pelo menos 12 casas foram danificadas.

Interior do Estado

Na quinta (16) à tarde, ventos de 48 km/h atigiram Londrina, região Norte do Estado, e deixaram vários estragos. A Companhia Paranaense de Energia (Copel) informou que 17 mil domicílios ficaram sem energia. Em Maringá, Noroeste do Estado, houve queda de galhos e árvores que causaram bloqueios no trânsito e queda de energia. Também houve registro de destelhamento.

Em Querência do Norte, pelo menos 40 casas foram destelhadas e 13 árvores caíram na tarde de quinta-feira (16), após um

temporal com chuva de granizo. A Defesa Civil ainda contabiliza os estragos.



Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), temporais atingiram vários municípios do Estado na tarde desta quinta. Outras cidades também tiveram rajadas de vento forte, como Cambará (74 km/h), Cascavel (79 km/h), Guaíra (83 km/h) e SantaHelena (90 km/h).