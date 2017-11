Artilheiro da Copa-1986 e apresentadora russa comandarão sorteio de grupos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa anunciou nesta sexta-feira (17) que o ex-jogador inglês Gary Lineker, artilheiro da Copa do Mundo de 1986, comandará ao lado da apresentadora russa Maria Komandnaya o sorteio que definirá os grupos e o chaveamento do Mundial da Rússia, que será disputado em 2018. A cerimônia será realizada no dia 1º de dezembro e contará ainda com oito assistentes, que serão confirmados em breve pela Fifa. Até o momento apenas o ex-jogador russo Nikita Simonyan foi confirmado nesta função. "Como jogador, tive a sorte de participar da Copa do Mundo em duas ocasiões. É bastante especial estar envolvido em mais um torneio -agora no palco, revelando os resultados do sorteio. Estive do outro lado, esperando para descobrir meus oponentes, e eu sei o quão excitante é essa ocasião”, disse Lineker, que jogou também a Copa de 1990 e atualmente é comentarista de futebol na "BBC". Já Komandnaya é uma famosa jornalista esportiva russa, com passagens pela "FOX Sports", "Match TV" e "Moscow FM". "O sorteio é um momento extraordinário. Milhões de fãs estão com a respiração, esperando que seus sonhos se tornem realidade. É o momento em que a Copa do Mundo começa oficialmente”, disse.