Gael vê Clara conversando com Renato em 'O Outro Lado do Paraíso'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lívia (Grazi Massafera) afirma que ajudará Sophia (Marieta Severo) a separar Clara (Bianca Bin) e Gael (Sergio Guizé). Bruno (Caio Paduan) tenta se reaproximar de Raquel (Erika Januza). Tenório observa o dinheiro que Duda tem guardado. Samuel (Eriberto Leão) mente para não dormir com Suzy (Ellen Rocche) e começa a conversar com um rapaz pela internet. Nádia (Eliane Giardini) ouve Bruno declarar seu amor por Raquel para Diego. Laura (Bella Piero) tem uma crise de choro ao ver um desenho e Lorena (Sandra Corveloni) se preocupa. Clara (Bianca Bin) ganha um celular de Lívia e conta para Gael. Tenório pede para Danilo não contar para Duda que ele é casado. Gustavo (Luis Melo) decide cortar a mesada de Bruno. Nádia exige que Gustavo impeça Bruno de vender sua motocicleta. Lívia marca um encontro com Renato na casa de Gael. Mercedes tem um pressentimento com Clara e conta para Josafá. Gael chega em casa e encontra Renato conversando com Clara.