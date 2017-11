Quatro pessoas são baleadas por encapuzados em Campo Magro

(foto: Rede News 24 Horas)

Quatro pessoas foram baleadas por cinco homens encapuzados com armas de longo calibre na madrugada desta sexta-feira (17), em Campo Magro, Região Metropolitana de Curitiba. Dos baleados, três rapazes, com idades entre 19 e 25, anos, morreram no local. Uma jovem de 18 anos foi encaminhada em estado grave para o hospital.

Os atiradores fugiram em um Honda Civico. A suspeita da Polícia Civil é que o crime esteja ligado ao tráfico de drogas.