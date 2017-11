Benê e Guto vivem romance no Rio em 'Malhação'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Guto (Bruno Gadiol) admira Benê (Daphne Bozaski). Malu (Daniela Galli) convence Clara (Isabella Scherer) a voltar para casa com ela e Leide se impressiona com a falsidade da professora. Benê se encanta com o Rio de Janeiro. Valdirene estranha ao encontrar o caixa do salão destrancado, e K2 (Carol Macedo) disfarça. Décio estranha o jeito de Benê e questiona Guto sobre a capacidade da menina. Tato (Matheus Abreu) livra K2 da represália de Valdirene, mas repreende a namorada. Felipe ( Gabriel Calamari) convida Clara para ir a Campos do Jordão. A apresentação de Benê e Guto é um sucesso. Luís e Malu discutem por causa de Clara. Benê e Guto se beijam.