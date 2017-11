Corinthians se une para fazer Jô artilheiro do Brasileirão

DIEGO SALGADO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians ainda não conquistou tudo o que queria na temporada 2017. Depois de garantir o heptacampeonato brasileiro na última quarta-feira (15), o elenco alvinegro irá concentrar forças para ajudar Jô a buscar a artilharia da competição. Se isso ocorrer, o camisa 7 será o primeiro corintiano a terminar uma edição como goleador máximo. Um dia depois de conquistar o título na Arena Corinthians, alguns jogadores da equipe e o próprio Jô falaram sobre esse mais novo objetivo do campeão brasileiro. "Vamos fazer de tudo. Tomara que ele seja para coroar essa campanha excepcional dele e de todo o grupo. Foi um cara muito importante, decisivo, cara que tem uma história de vida muito legal, muita experiência para passar. A gente desde o começo tentava ajudar porque ele é um cara muito decisivo. Vamos fazer de tudo para que ele seja artilheiro, sim", disse Rodriguinho. "Isso é importante para o Jô, é importante para o clube e para nós. É mais um objetivo para conquistar no ano. Deram alguns objetivos, fomos cumprindo e esse é mais um. Vamos ficar feliz pelo companheiro", afirmou o volante Paulo Roberto. Ao marcar duas vezes contra o Fluminense, Jô superou o atacante Henrique Dourado. A três rodadas do fim do Brasileirão, o corintiano soma 18 gols, contra 17 do jogador tricolor. "Na hora que fiz o segundo gol não pensei nisso, mas depois do jogo comecei a pensar. O Romero, por curiosidade, me falou que eu ia passar ele [Henrique Dourado] nesse jogo e acabei fazendo dois gols. Agora passa a ser o segundo objetivo no ano: ser artilheiro do Campeonato Brasileiro, nunca fui. Vou entrar para a história do clube ser o primeiro. O objetivo está aí", ressaltou Jô. Segundo o centroavante corintiano, a ideia é atuar em pelo menos dois jogos nessa reta final. O Corinthians enfrenta Flamengo no Rio, Atlético-MG em Itaquera e Sport em Recife. Jô está pendurado com dois cartões amarelos. "Há motivação de querer jogar, vai depender do Fábio agora quem ele vai colocar para jogar. Mas vou falar que quero jogar. Pelo menos de três, dois quero jogar. Vai depender dele agora", frisou o atacante. O Corinthians mede forças com o Flamengo no próximo domingo (19), às 17h, na Ilha do Urubu. O técnico Fábio Carille ainda não definiu se escala os titulares para a partida, mas ressaltou que será preciso concentração depois do título conquistado. "Temos de honrar essa camisa, concentrar bem para fazer um bom jogo. Não ir tão relaxado e acabar sendo surpreendido e até talvez tomar uma goleada pela qualidade do Flamengo. Hoje [quinta] foi um dia de pouco treino, foi mais conversa. Mas a partir de amanhã [sexta] já volta a seriedade para a gente fazer um grande jogo no Rio de Janeiro", disse o técnico campeão.