'Não tenho medo do PSG', diz Cristiano Ronaldo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cristiano Ronaldo não tem medo do Paris Saint-Germain. Em entrevista ao jornal francês "L'Equipe", o astro português do Real Madrid disse que não teme cruzar com a equipe de Neymar e companhia na Liga dos Campeões, apesar de admitir que prefere terminar a fase de grupos na primeira colocação em sua chave. "Não tenho medo do PSG. Nós somos os atuais campeões. Vencemos dois anos seguidos. Devermos respeitar isso. Eu acho que mostramos que quando tivemos que estar preparados, nós estávamos. Nós, obviamente, preferimos terminar em primeiro no grupo. Mas o importante é, em primeiro lugar, a classificação", disse Ronaldo. Por enquanto, o Real Madrid ocupa a quarta colocação no Grupo H com sete pontos, três a menos que o líder Tottenham conquistou. Durante a entrevista, Ronaldo afirmou que gostaria de ter sete filhos. Hoje, ele tem quatro, mesmo número de Bolas de Ouro que conquistou. Questionado sobre o tema, o português disse que quer manter a média de um prêmio para cada descendente. "Quero sete filhos e o mesmo tanto de Bolas de Ouro. Isso significa que eu não pretendo parar por aí. Enquanto eu jogar, vou tentar ganhar tudo que eu puder ganhar. Aqui, meu sonho é a quinta Bola de Ouro. E, no próximo ano, haverá outro para escolher", afirmou.