Apenas sete Estados tiveram queda no desemprego no terceiro trimestre

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A redução da taxa de desemprego no terceiro trimestre de 2017 se limitou a sete Estados brasileiros. Nos outros, houve estabilidade, informou nesta sexta (17) o IBGE. No trimestre, a taxa de desemprego foi de 12,4%, contra 13% no trimestre anterior. A queda foi puxada por Santa Catarina, Rio, Goiás, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará e Roraima.

Em São Paulo, a taxa de desemprego ficou estável em 13,2%, acima da média nacional. A maior taxa de desemprego entre os estados foi registrada em Pernambuco: 17,9%. Já a menor, de 6,7%, foi verificada em Santa Catarina. Apesar da queda do desemprego no trimestre, o número de brasileiros considerados subutilizados no mercado de trabalho permaneceu estável em relação ao trimestre anterior, atingindo 23,9%. São 26,8 milhões de pessoas que estão em busca de emprego, que gostariam de procurar emprego ou estão trabalhando em jornadas menores do que as 40 horas semanais.