Grêmio tem cuidado extra com malandragem e vibração para final

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A preparação do Grêmio para a final da Copa Libertadores vai além da escalação. Às vésperas do jogo de ida contra o Lanús-ARG, os integrantes do time gaúcho têm conversado internamente para melhorar um aspecto de suas recentes atuações: o jogo psicológico. Nas palavras externas, o time pode dar ter mais "vibração". Internamente o alerta é para que a equipe não seja suscetível à catimba. Na caminhada até a final, o Grêmio não encarou nenhum cenário tenso em campo, com bate-boca, conflito ou até pressão por parte do adversário. Na final, pelo rival ser da Argentina, há uma reserva quanto a esse lado. Entre os próprios atletas existem conversas para atenção e concentração em divididas, entradas mais ríspidas e maneiras de lidar com esses casos. "Vou trabalhar muito a malandragem. Não vamos entrar no jogo deles. Chegamos aqui jogando futebol, vamos jogar futebol e deixar o resto com a arbitragem", contemporizou Renato Gaúcho após o último jogo dos titulares no Brasileirão, contra o São Paulo. O UOL Esporte mostrou recentemente que as inscrições de Cícero, Cristian e Jael na reta final da Libertadores foram feitas também para acrescentar experiência ao elenco. Sem Maicon e Douglas, o time perdeu pontos no campo da malandragem. "Eu penso que são muitos fatores que podem determinar vitória em uma competição de mata-mata. Eu diria que, como o Grêmio tem um time experiente, o time precisa entrar com vibração. E para isso, a torcida precisa estar junto com o time. Transmitindo uma energia que fará o time se desdobrar. O jogo será muito difícil. O Lanús é qualificado, time forte, e o Grêmio precisa entrar muito ligado. Com vibração grande. Aí podemos ter sucesso", comentou Odorico Roman, vice de futebol do Grêmio. Grêmio e Lanús-ARG se enfrentam nos dias 22 e 29 de novembro. A primeira partida acontece em Porto Alegre e a segunda na grande Buenos Aires. Os duelos não terão gol qualificado.