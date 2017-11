Leandrinho oficializa ida ao Franca sem tem cláusula para voltar à NBA

DEMÉTRIO VECCHIOLI SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Campeão da NBA em 2015 pelo Golden State Warriors, Leandrinho é o novo reforço do Franca para a temporada 2017/2018 do NBB. Ao contrário do que fez em suas passagens por Pinheiros e Flamengo, o ala-armador não incluiu em seu contrato uma cláusula que permite que ele troque o clube do interior paulista por uma franquia da liga profissional americana de basquete. Sem clube desde que foi dispensado pelo Phoenix Suns, Leandrinho treina no Vasco, onde se recupera de uma lesão por estresse. Ele se une ao Franca em dezembro. A expectativa é que o ala-armador possa fazer sua estreia pelo clube em 21 de dezembro, contra o Minas, ou dois dias depois, contra o Flamengo. Com a contratação, o Franca espera ganhar o NBB pela primeira vez em sua história. Os salários do jogador serão pagos pelo Sesi, patrocinador do clube do interior paulista. Somando suas passagens por Flamengo, na temporada 2011/2012, e Pinheiros, na temporada 2013/2014, Leandrinho tem 14 jogos no NBB, com médias de 20 pontos, 3,5 assistências e 3,1 rebotes em 33,2 minutos por exibição.