Destaques da programação (de 18 a 24 de novembro)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta*: - SÁBADO, 18 Globo, 00h53. MANDELA: O CAMINHO PARA A LIBERDADE Título original: Mandela: Long Walk to Freedoma Produção: INGLATERRA, 2013 Direção: Justin Chadwick Elenco: Idris Elba, Naomie Harris, Tony Kgoroge e Deon Lots. Esta biografia relembra o percurso de Nelson Mandela, desde a sua infância, em um meio rural, até a eleição democrática ao cargo de presidente da República da África do Sul. - DOMINGO, 19 Globo, 14h23. HOMEM DE AÇO Título original: Man of Steel Produção: EUA, 2013 Direção: Zack Snyder Elenco: Amy Adams, Henry Cavill, Kevin Costner, Russell Crowe. Com a iminente destruição de Krypton, seu planeta natal, Jor-El e sua esposa procuram preservar sua raça enviando seu filho recém-nascido para a Terra. A nave espacial da criança aterrissa na fazenda de Jonathan e Martha Kent, que o dão o nome de Clark e criam-no como seu próprio filho. Apesar de suas habilidades extraordinárias o levarem a um Clark adulto vivendo à margem da sociedade, ele acha que deve tornar-se um herói para salvar aqueles que ama de uma terrível ameaça. - SEGUNDA, 20 Globo, 22h18. RELATOS SELVAGENS Título original: Relatos Salvajes Produção: ARGENTINA, 2014 Direção: Damian Szifron Elenco: Cesar Boron, Rita Cortese, Ricardo Darin, Oscar Martinez. Diante de uma realidade crua e imprevisível, os personagens deste filme caminham sobre a linha tênue que separa a civilização da barbárie. Uma traição amorosa, o retorno do passado, uma tragédia ou mesmo a violência de um pequeno detalhe cotidiano são capazes de empurrar estes personagens para um lugar fora de controle. - TERÇA, 21 SBT, 15h15. CARROSSEL - O FILME Título original: Carrossel - O Filme Produção: BRA, 2015 Direção: Alexandre Boury e Mauricio Eça Elenco: Larissa Manoela, Jean Paulo Campos, Guilherme Seta e Maisa Silva. A turminha da Escola Mundial viaja para o acampamento Panapaná, acompanhados da diretora Olívia, Graça e Jurandir. Lá eles se divertem muito... mas a chegada de Gonzalez e Gonzalito, decididos a comprar o terreno para instalar uma fábrica, colocará toda garotada envolvida num plano para deter a malvada dupla. - QUARTA, 22 Band, 22h30. ROBIN HOOD, O PRÍNCIPE DOS LADRÕES Titulo original: Robin Hood - Prince of Thieves Produção: EUA, 1991 Direção: Kevin Reynolds Elenco: Kevin Costner, Morgan Freeman, Alan Rickman. Após voltar de uma Cruzada, o jovem cavaleiro Robin de Locksley descobre que seu pai foi morto pelos seguidores do xerife de Nottingham, que por sua vez é partidário do Príncipe João, que tudo fará pra que Ricardo Coração de Leão não volte ao poder. Robin é visado pelos usurpadores e foge. - QUINTA, 23 Globo, 15h07 ENSINANDO A VIVER Título original: Martian Child Produção: EUA, 2007 Direção: Menno Meyjes Elenco: John Cusack, Bobby Coleman e Amanda Peet. David Gordon é um escritor de ficção científica viúvo que decide adotar Dennis, um menino órfão que acredita ser um marciano em missão de exploração na Terra. - SEXTA, 24 SBT, 23h01. 30 MINUTOS OU MENOS Título original: 30 Minutes or Less Produção: EUA, 2011 Direção: Ruben Fleischer Elenco: Jesse Eisenberg, Danny Mcbride, Aziz ansari, Nick Swardson, Michael Pena. Entregador de pizza é transformado em homem-bomba por dupla de aspirantes a bandidos que o obriga a roubar um banco em horas. Tentando não ser detonado, Nick recorre a seu maior amigo para ajudá-lo nesta missão, que promete riscos e trapalhadas. *programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.