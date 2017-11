Destaques da programação (de 18 a 24 de novembro)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para semana na TV paga: - SÁBADO, 18 HBO, 22h. RAÇA Título original: Race Produção: ALEMANHA, 2016 Direção: Stephen Hopkins Elenco: Jason Sudeikis, Carice van Houten, Jeremy Irons, William Hurt. Raça é o drama biográfico sobre o lendário atleta Jesse Owens, que quebrou o recorde e ganhou 4 medalhas de ouro nas Olimpíadas de Berlim em 1936. No entanto, a luta de Owens para ser o melhor corredor é afetada pela supremacia ariana. - DOMINGO, 19 Telecine Pipoca, 20h. DOUTOR ESTRANHO Título original: Doctor Strange Produção: EUA, 2016 Direção: Scott Derrickson Elenco: Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams. Stephen Strange é um brilhante e arrogante neurocirurgião que fica incapacitado de exercer sua profissão após um grave acidente. Em uma busca incansável por sua cura, ele descobre um universo fantástico e precisa decidir se com a magia adquirida irá lutar para proteger o mundo ou viver normalmente. - SEGUNDA, 20 Maxprime, 22h05. NO FIM DO TÚNEL Título original: Al Final Del Tunel Produção: ARG, 2016 Direção: Rodrigo Grande Elenco: Leonardo Sbaraglia, Pablo Echarri, Clara Lago, Federico Luppi Joaquim é cadeirante e trabalha como engenheiro em computação no porão de sua casa. Para quitar dívidas, ele coloca um dos quartos da casa para alugar e Berta, uma stripper, se muda para lá com sua filha. Mas uma noite Joaquim escuta as vozes de um grupo de bandidos que constroem um túnel debaixo de sua casa para roubar um banco. - TERÇA, 21 Canal Brasil, 22h00. CORPO ELÉTRICO Produção: BRA, 2017 Direção: Marcelo Caetano Elenco: Kelner Macêdo, Lucas Andrade, Welket Bungué. Elias é um rapaz gay e migrante que tenta equilibrar seu cotidiano entre o trabalho e encontros casuais com outros homens. A cada parceiro, um universo repleto de aventuras sexuais e sonhos se abre. - QUARTA, 22 TCM, 22h. ENTREVISTA COM O VAMPIRO Título original: Interview With The Vampire Produção: EUA, 1994 Direção: Neil Jordan Elenco: Antonio Banderas, Brad Pitt, Stephen Rea,Thandie Newton,Tom Cruis. Um jornalista entrevista um jovem que afirma ser vampiro, narrando suas experiências dos últimos 200 anos. Em flash-back, conhecemos Louis de Pointe du Lac, um homem que perdeu a mulher, morta durante o parto, e a vontade de viver. Com a ajuda de uma criatura da noite ele se torna um vampiro e precisa aprender uma nova forma de vida. - QUINTA, 23 Telecine Cult, 22h00. MEU REI Titulo Original: Mon Roi Produção: FRAN, 2015 Direção: Maïwenn Elenco: Vincent Cassel, Emmanuelle Bercot, Louis Garrel. Recuperando-se de uma lesão no joelho, Tony relembra seu relacionamento com Georgio. A paixão instantânea que os levou ao casamento e a uma gravidez, mas que guarda mágoas devido a personalidade tóxica e possessiva de Georgio.. - SEXTA, 24 Maxprime, 22h O ALBERGUE 2 Título original: Hostel Part II Produção: EUA, 2007 Direção: Eli Roth Elenco: Bijou Phillips, Heather Matarazzo, Roger Bart, Lauren German. Três jovens americanas que estão estudando Artes em Roma, resolvem ir junto com uma colega a um albergue numa região afastada da Eslováquia. De repente, o que parecia ser uma grande aventura irá se transformar numa luta pela sobrevivência. *programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações