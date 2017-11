Com garantia de G4, Palmeiras mira vice e R$ 6 mi extras de 'consolação'

DANILO LAVIERI SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com a vaga no G4 do Brasileirão garantida, o Palmeiras agora busca novas motivações para terminar 2017. A meta da vez é ser vice-campeão e ter um prêmio extra de quase R$ 6 milhões. Essa é a diferença financeira que existe entre terminar o Nacional na 4ª colocação ou como vice-líder. É isso o que mostra a tabela de premiação da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). O Corinthians garantiu R$ 18.069.300,00 como campeão. O segundo colocado embolsará R$ 11.373.040,00 como premiação. Daí em diante, a diferença é grande. Quem ficar em terceiro terá R$ 7.759.170,00 para receber enquanto que o quarto ficará com "apenas" R$ 5.633.370,00. "Não tem resultado para mim. Tem resultado para o Palmeiras. De verdade, não tem para mim. Tem para o Palmeiras porque o nosso objetivo é ficar na melhor classificação possível. Nós precisamos passar o Grêmio", afirmou o técnico Alberto Valentim. Com a derrota do Santos, o Palmeiras agora tem quatro pontos de vantagem para a 4ª colocação e está a um do Grêmio, que é o vice-líder. Botafogo e Flamengo, que disputariam a pré-Libertadores de 2018 com a atual classificação, já não alcançam mais o Alviverde. "A gente precisa pensar no jogo a jogo. Vamos fazer o melhor para que a nossa classificação fique o mais alto possível. Distanciamos de Flamengo e Botafogo agora, mas ainda temos o objetivo de terminar do melhor jeito possível", disse Valentim. Para encerrar o Brasileirão e buscar o vice, o Palmeiras ainda tem jogos contra o Avaí, em Florianópolis, o Botafogo, em São Paulo, e o Atlético-PR, em Curitiba.