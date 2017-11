Paraná é um dos dois estados com variação positiva no setor de serviços

(foto: Franklin de Freitas)

Em setembro, o setor de serviços manteve-se praticamente estável em relação a agosto (série com ajuste sazonal), com um ligeiro recuo de 0,3% no volume de serviços prestados, após recuos de 1,0% em agosto e 0,8% em julho. Na comparação com setembro de 2016 (série sem ajuste sazonal), o volume de serviços prestados teve queda de 3,2%, mantendo a sequência de taxas negativas, desde abril de 2015. Com esses resultados, a taxa acumulada no ano ficou em -3,7% e, em 12 meses, -4,3%.



Por atividades, na série com ajuste, apresentaram variações positivas os segmentos de Serviços prestados às famílias (5,9%) e Transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio (0,3%). Os demais segmentos apresentaram as seguintes taxas negativas: Serviços de informação e comunicação (-1,8%); Serviços profissionais, administrativos e complementares (-0,2%) e Outros Serviços (-0,1%). O agregado especial das Atividades turísticas apresentou crescimento de 2,0% em relação a agosto, interrompendo uma série de cinco meses consecutivos de resultados negativos.



A receita nominal em setembro também se manteve estável em relação a agosto, com variação de 0,2%, na série livre de influências sazonais e, em comparação com setembro de 2016, a variação sem ajuste sazonal ficou em 2,3%. A taxa acumulada no ano ficou em 1,7% e, em 12 meses, 0,9%. Acesse a publicação completa aqui.



Na comparação com igual mês do ano anterior, o volume de serviços recuou 3,2%. Os segmentos de Serviços prestados às famílias e Transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio com taxas de 4,6% e 3,4%, respectivamente, configuraram-se como as únicas contribuições positivas na composição do índice.



As três atividades que apontaram redução no volume de serviços, em ordem maior de contribuição para a formação da taxa global, foram as seguintes: Serviços de informação e comunicação, com -2,1 p.p; Serviços profissionais, administrativos e complementares, com -1,6 p.p. e Outros serviços, com -0,5 p.p.

Seguindo a configuração mensal, os segmentos de Serviços prestados às famílias e Transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio foram os que apresentaram variações positivas, com 0,6% e 3,9%, respectivamente. As variações negativas foram as seguintes: Serviços profissionais, administrativos e complementares (-6,9%); Outros serviços (-8,9%) e Serviços de informação e comunicação (-4,4%). As Atividades turísticas apontaram queda de 6,6% nesse trimestre.

Tocantins, Rondônia e Mato Grosso apresentam as maiores quedas entre agosto e setembro

No que se refere aos resultados regionais do setor de serviços em setembro, em relação a agosto, as maiores variações positivas de volume, em relação a agosto, foram registradas no Distrito Federal e Alagoas (ambas com 2,5%), Paraíba (0,8%) e Piauí (0,3%). As maiores variações negativas foram observadas no Tocantins (-4,0%), Rondônia (-3,2%) e Mato Grosso do Sul (-2,4%).

Quanto aos resultados sem ajuste sazonal, na comparação com igual mês do ano anterior, Mato Grosso (22,5%) e Paraná (5,7%) foram as únicas variações positivas. As maiores variações negativas foram registradas em Sergipe (-14,3%), Tocantins (-12,9%) e Rondônia (-11,1%).

Atividades turísticas: Rio de Janeiro cresce 6,3% entre agosto e setembro

Em termos regionais, analisando-se os resultados de volume, na série com ajuste sazonal das Atividades turísticas, segundo as unidades da federação selecionadas, apenas Espírito Santo e Goiás registraram variações negativas, com -1,5% e -3,0%, respectivamente. As variações positivas foram as seguintes: Rio de Janeiro (6,3%), Pernambuco (6,2%), Santa Catarina (2,7%), Paraná (2,1%), Bahia (1,0%), Distrito Federal (0,9%), São Paulo (0,8%), Rio Grande do Sul (0,3%) e Minas Gerais (0,2%). Ceará registrou variação nula (0,0%).

Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, na série sem ajuste sazonal, as variações positivas foram as seguintes: Paraná (10,2%), Pernambuco (7,8%), Santa Catarina (7,2%), Goiás (5,2%), Espírito Santo (4,8%), Minas Gerais (1,2%). As variações negativas foram as seguintes: Rio de Janeiro (-21,3%), Distrito Federal (-17,5%), Rio Grande do Sul (-12,8%), São Paulo (-5,6%), Ceará (-3,0%) e Bahia (-1,8%).