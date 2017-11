Cope prende homem suspeito de sequestro na Região Metropolitana de Curitiba

(foto: Divulgação/Polícia Civil)

Um mandado de prisão contra um homem, de 52 anos, foragido da Justiça do Estado de São Paulo (SP) pelo crime de sequestro, foi cumprido no final da manhã de terça-feira (14/11), por policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope). O suspeito foi localizado no momento em que chegava em casa, no bairro Guaraituba, em Colombo, Região Metropolitana de Curitiba (RMC).



Conforme investigações, o homem possuía um mandado de prisão condenatória, de 14 anos de reclusão, na cidade de São José do Rio Preto (SP). No Paraná o suspeito também já havia sido preso pelo mesmo crime, condenado há 23 anos de prisão, onde cumpriu 12 anos em regime fechado, e o restante da pena em liberdade.



A equipe do Cope chegou até o suspeito depois que recebeu denúncias anônimas de que um foragido da Justiça estaria se escondendo em uma residência na Região Metropolitana de Curitiba. Com a posse dessa informação, os investigadores se deslocaram até a região citada e após um monitoramento surpreenderam o suspeito quando ele chegou em casa.



O homem não reagiu a prisão, sendo encaminhado até o Cope. Ele permanece preso à disposição do Poder Judiciário.