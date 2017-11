(foto: Divulgação)

Mais um grande Ramone volta cidade! CJ Ramone, baixista de uma das bandas mais icônicas da década de 80 retorna para Curitiba com um show recheado de grandes músicas da fase junto com os nova iorquinos dos Ramones como a sua consagrada fase solo.

Marcado para o dia 25 de novembro no Hermes Bar em Curitiba, CJ Ramone estará acompanhado pela sua banda e ainda contará com a abertura internacional do Jiro Okabi e mais das bandas locais Alucinados, Javalis do Pântano e FourFace.

Não perca e venha para uma noite recheada com diversos clássicos dos Ramones, além das excelentes composições dos primeiros álbuns da carreira solo do CJ Ramone como “Reconquista” e “Last Chance to Dance”.

E quem for um dos compradores dos primeiros 50 ingressos na Hand Made (vide endereço abaixo), com pagamento em dinheiro – e sem taxa – irá participar gratuitamente do Meet & Greet com CJ no dia do show.

Os ingressos de primeiro lote já estão à venda por apenas R$70,00 e podem ser comprados tanto pelo site da Ticket Brasil no site e nas lojas Hand & Made Music Shop, Túnel do Rock, Dr. Rock e Metal Mania.



SERVIÇO

Convidado especial: Jiro Okabi

Bandas de abertura: Alucinados, Javalis do Pântano e Fourface

Data: 25 de novembro (sábado)

Local: Hermes Bar

Endereço: Rua Engenheiro Rebouças, 1645 – Rebouças – Curitiba – PR

Inicio: 19h00min

Ingressos:

1º lote R$ 70,00

2º lote R$ 90,00

3º lote R$110,00

Na hora: 130,00

VIP Xperience (requer a compra de ingresso)

Antecipado: 40,00

No dia: 60,00

Venda online: https://ticketbrasil.com.br/show/5554-cjramone-curitiba-pr/