Programação cultural do fim de semana promove a diversidade

(foto: Daniel Rebello/SMCS)

A terceira edição do Domingo de Bolso promove a Diversidade neste domingo (19/11) na Praça de Bolso do Ciclista. O evento inicia às 14h, com contação de histórias da Drag Queen Juana Profunda; às 15h, tem oficina de arte têxtil com Alexandre Linhares e Thiffany F e por último, às 16h20, o cantor Leo Fressato leva toda a sua poesia ao público com um Pocket Show.

De acordo com a curadora do programa, Karla Keiko, a proposta desta próxima edição é trazer as pluralidades dos seres múltiplos. “Desde a contação de histórias com uma travesti, passando pela autonomia de criar e repensar o que vestimos até um cantor com um repertório que fala de amor nas suas infinitas facetas. A ideia é celebrar a liberdade de ser!”, explica Keiko. A programação, segundo a curadora, foi definida incluindo artistas homens e mulheres, de corpo e/ou alma, que trazem à tona esses empoderamentos.

Keiko destaca a importância de ocupar as ruas de Curitiba com arte no momento em que estamos vivendo e ressalta a interação do público. “A rua já é um espaço nosso por direito. O público deve sempre vir aberto para descobrir a arte e cultura que estão ativas na cidade, desde atores mais antigos até a nova geração. Além disso, prometemos encontros significativos e transformadores”, finaliza.

A ação é realizada pela Fundação Cultural de Curitiba, Prefeitura de Curitiba e Curitiba Arte - ICAC todo o terceiro domingo do mês na praça para oferecer ao público a oportunidade de conhecer mais artistas locais, além de alimentar o hábito do convívio cultural em espaços públicos.

Serviço

Local: Praça de Bolso do Ciclista (Rua São Francisco, esquina com a Rua Presidente Faria – Centro)

Data e horário: 19 de novembro, a partir das 14h

Inscrição para a oficina: gratuita, a partir das 13h, no local (vagas limitadas)

Programação:

19 de Novembro #VIVADIVERSIDADE

Contação de história – Juana Profunda

Oficina – Alexandre Linhares

Som – Leo Fressato

Outras atrações do final de semana:

Festa do Rosário com a lavação das escadarias da Igreja do Rosário - A Festa do Rosário, com a tradicional lavação das escadarias da antiga Igreja do Rosário dos Homens Preto de São Benedito, é o ponto alto da programação do Mês da Consciência Negra em Curitiba.

A festa será realizada neste domingo (19/11), a partir das 9h30, com um ato inter-religioso no interior da igreja, onde representantes das mais diversas denominações religiosas se reúnem para compartilhar mensagens de fé, paz e respeito. Após a tradicional lavação com flores e perfumes, tem início às 11h o cortejo com os Batuqueiros, saindo da Fonte da Memória até o marco do Pelourinho, passando pelas Gameleiras Sagradas da Praça Tiradentes.

Às 12h, no Memorial de Curitiba, o festival Vozes do Sagrado reúne corais de música sacra de diversas tradições religiosas.

Local: Igreja do Rosário dos Homens de Preto de São Benedito

Data e horário: domingo (19/11), às 9h30

Ingressos: gratuito

Marcha do Orgulho Crespo - A 2ª Marcha do Orgulho Crespo acontece neste sábado (18/11) em Curitiba. O evento celebra a cultura afro-brasileira e integra as ações da Marcha do Orgulho Crespo Brasil, movimento nacional de valorização da estética negra por meio dos cabelos crespos e cacheados, criado em julho de 2015 em São Paulo. A marcha também faz parte das atividades do Mês da Consciência Negra e está repleta de atrações.

A concentração será às 13h, na Praça Santos Andrade, e de lá os participantes seguem para o Memorial de Curitiba onde, a partir de 15h30, acontecem vários shows. Entre os artistas estão Bia Ferreira, Siamese, Lipe Oliveira, Michele Mara e Bateria Show da Mocidade Azul. Pela manhã, a partir das 9h, serão oferecidas várias oficinas na UFPR (campus Santos Andrade).

Local: Praça Santos Andrade e Memorial de Curitiba (R. Claudino dos Santos, 79)

Data e horário: sábado (18/11), a partir das 9h. Início da marcha: às 13h

Oficina de turbantes - A atividade utiliza os turbantes como intermediador para debater o padrão de beleza na realidade brasileira. Visa capacitar e enriquecer o conhecimento dos participantes. Os turbantes e adornos de cabeça serão utilizados para rememorar as práticas de embelezamento de matrizes africanas e sua contextualização sócio-histórica. Com Preta Kenia.

Local: Casa Hoffmann – Rua Claudino dos Santos, 58

Data e horário: 19 de novembro, às 14h

Inscrições: Gratuitas

Maiores informações: humaitacentrocultural@gmail.com

MusicaR no Tatuquara - Como forma de divulgar o Programa MusicaR, os coordenadores e professores atuantes no projeto promovem neste sábado (18/11), das 9h às 17h, na Rua da Cidadania do Tatuquara, o Mutirão Musical, onde os interessados poderão conhecer a metodologia do programa por meio de aulas experimentais.

As inscrições são gratuitas e abertas ao público do projeto: crianças de 7 a 12 anos e adolescentes de 13 a 17 anos. Ainda no Mutirão da Cidadania da Regional Tatuquara está prevista uma apresentação dos alunos, às 11h30.

Local: Rua da Cidadania do Tatuquara (R. Olivardo Konoroski Bueno, s/n)

Data e horário: sábado (18/11), a partir das 9h.

Feira Fundo de Quintal na CIC - Nesta sexta-feira (17/11), das 9h às 17h, acontece mais uma edição da feira “Fundo de Quintal”, em frente ao Núcleo Regional da CIC. São 14 barracas, cada uma com dois expositores – moradores da região que expõem e vendem seus produtos. São artesanatos diversos, roupas, chinelos, artigos em tricô, crochê e patchwork, entre outros artigos, feitos em pequena escala.

Local: Administração Regional da CIC – Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460

Data e horário: sexta-feira (17/11), das 9h às 17h

Espetáculo Kitsune no Cleon Jacques - Um estranho encontro entre uma raposa e um monge. Uma longa e triste jornada que afetará a vida de ambos para sempre. Este é o mote da peça Kitsune, que está em cartaz neste fim de semana no Teatro Cleon Jacques. Baseado na obra de Neil Gaiman e usando de técnicas de teatro japonesas, como Butoh e dança-teatro, o Grupo Modulado de Pesquisa Teatral (MPT), vinculado ao Colégio Estadual do Paraná, apresenta ao público sua versão sobre esta cativante história de amor.

Local: Teatro Cleon Jacques (R. Mateus Leme, 4700 – São Lourenço)

Datas e horários: sexta-feira e sábado (17 e 18/11), às 20h; domingo (19/11), às 19h

Ingressos: gratuito

Workshops musicais no Conservatório de MPB - O Conservatório de MPB de Curitiba recebe neste fim de semana dois workshops musicais. Nesta sexta-feira (17/11), às 18h30, o baterista e professor Toni Antoniacomi lança seu terceiro livro “Técnica de caixa – controle e velocidade” com um bate-papo musical.

Toni é professor de bateria do Conservatório de MPB Curitiba há mais de 15 anos e da Pulsare Escola de Música. No sábado (18/11), o músico Iê dos Santos realiza o curso “X Pandeiro e o conceito de independência no Pandeiro”, das 9h às 13h. Ele é músico profissional há 15 anos e tem o pandeiro como seu principal instrumento desde o início de sua carreira. Tocou por 6 anos na Orquestra à Base de Sopro do Conservatório de MPB de Curitiba.

Local: Conservatório de Música Popular Brasileira (Rua Mateus Leme, 66)

Datas e horários: Workshop com Toni Antoniacomi – sexta-feira (17), das 18h30 às 20h. Gratuito; workshop com Iê dos Santos – sábado (18/11), das 9h às 13h.

Valor: R$ 20

Informações: (41) 3321-3315

Vocal Brasileirão em homenagem ao Mês da Consciência Negra - A influência da música africana no Brasil dará o ritmo ao show que o Vocal Brasileirão faz em homenagem ao Mês da Consciência Negra. Será na próxima segunda-feira (20/11), às 19h, na Praça Jacob do Bandolim, no Conservatório de MPB. Com uma percussão marcante, o show Brasil Gongá apresenta ritmos de diversas regiões brasileiras, como jongo, maracatu, congada, afoxé e samba-de-roda, sob a direção artística e regência do maestro Vicente Ribeiro.

Local: Praça Jacob do Bandolim – Conservatório de Música Popular Brasileira (R. Mateus Leme, 66)

Data e horário: segunda-feira (20/11), às 19h

Ingressos: gratuito