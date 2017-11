Fora de Copa, EUA estudam torneio paralelo com outras seleções ausentes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ausência na Copa do Mundo da Rússia em 2018 pareceu não abalar a seleção dos Estados Unidos, que estuda a possibilidade de organizar um torneio amistoso com a participação de outros países que também ficaram de fora do mundial, segundo a emissora "Fox" e o jornal "USA Today". Em outubro, a seleção norte-americana perdeu fora de casa por 2 a 1 para Trinidad e Tobago e não conseguiu chegar nem ao menos na repescagem. A espécie de "Série B da Copa do Mundo" reuniria seleções que não foram classificadas, como Itália, Gana, País de Gales, Holanda, Irlanda, entre outras. A ideia, no entanto, ainda não foi levada às outras seleções ou à Fifa, que pode barrar o torneio concorrente de seu principal produto. Para as emissoras de TV dos Estados Unidos, no entanto, a ideia é bem vista, uma vez que poderia recuperar parte dos 200 milhões de dólares investidos na compra dos direitos autorais. Com a ausência do país na competição, os americanos perderiam o interesse no mundial e as emissoras teriam um prejuízo que não era previsto, já que é a primeira vez que a seleção norte-americana fica fora de uma Copa do Mundo desde 1986.