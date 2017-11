Após semana de calor, temperatura cai e feriado será de chuva em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após uma semana de dias ensolarados e temperaturas altas, a frente fria 'reservou' o feriado prolongado do Dia da Consciência Negra, celebrado na segunda-feira (20), para trazer chuva, rajadas de vento e frio para o Estado de São Paulo. A frente fria, que ainda passa pelo Paraná, já deu indícios de sua aproximação na tarde desta quinta (16), com uma forte chuva que deixou algumas regiões de São Paulo em estado de atenção para alagamentos. Apesar do sol entre nuvens e tempo abafado, a sexta-feira (17) também amanheceu com pancadas de chuva isoladas, cenário que deve se intensificar e continuar até a próxima semana em todo o Estado, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo. Segundo os meteorologistas, o sábado (18) ainda deve ter algum resquício do calor e sol entre nuvens registrados durante a semana, com os termômetros variando entre 19° C e 31º C. São esperadas pancadas de chuva isoladas durante o dia. No domingo (19) a frente fria se estabelece e o tempo fica fechado e chuvoso, o que favorece a queda da temperatura, que oscila entre 18° C e 22° C. O feriado da segunda (20) também deve ter dia encoberto, com chuva um pouco mais fraca e temperaturas com mínima de 17º C e máxima de 21° C. De acordo com o CGE, o tempo deve continuar instável durante a próxima semana e há risco elevado de enchentes e deslizamentos de terra no Estado.