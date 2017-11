Após ser barrado, David Luiz volta a ser relacionado no Chelsea

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro David Luiz voltou a ser relacionado para uma partida do Chelsea. A agremiação britânica publicou em seu Twitter oficial que o técnico Antonio Conte confirmou o brasileiro para o duelo deste sábado (18) contra o West Bromwich. David Luiz foi titular na derrota por 3 a 0 da equipe londrina para a Roma, pela Liga dos Campeões, no último dia 31 de outubro. Tal resultado, segundo a imprensa inglesa, deixou Conte na corda bamba. Diante da pressão, o treinador decidiu mexer na equipe para enfrentar o United no dia 5 de novembro e barrou o brasileiro. Andreas Christensen ganhou a vaga de titular na defesa, enquanto Ethan Ampadu, de apenas 17 anos, foi relacionado e ficou no banco. Das tribunas do Stamford Bridge, David Luiz viu seus companheiros vencerem por 1 a 0.