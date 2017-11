Curitibano participa da produção de `Stranger Things´e ´Black Mirror`

SAIBA MAIS Stranger Things terá segunda temporada, diz ator

Pouca gente sabe, mas as badaladas séries de TV `Black Mirror` e "Stranger Thing´, da Netllix, têm um toque curitibano. O artista curitibano Bily Mariano da Luz, 39 anos, conhecido como Butcher Billy, impressionou os produtores das séries norte-americanas com suas ilustrações e foi chamado para trabalhar com eles.

Billy chamou a atenção da equipe de ´Black Mirror´ ao produzir uma série de ilustrações inspiradas pelos episódios do seriado e pelo universo das histórias em quadrinhos. Imagens que resumiam cada episódio foram feitas como se fossem capas de HQs. O artista publicou o trabalho nas redes sociais e as postagens acabaram chegando a Charlie Brooker, criador do seriado que deu bastante visibilidade às artes de Billy, postando as ilustrações em seu perfil no Twitter. "Fui chamado para colaborar com o design da nova temporada, que está para estrear", conta ele. O trabalho de Bily ainda vai estampar as capas dos vinis da trilha sonora do seriado, que serão lançados pela Lakeshore Records e pela Invada Records. "Agora estou ansioso pra estrear a nova temporada pra ver como ficou o meu trabalho lá. Fiz as ilustrações em janeiro e só agora que saberei como ficou meu trabalho inserido na proposta da série", conta Bily.

A ideia deu tão certo que ele fez obras sobre a série 'Stranger Things" e ele foi chamado novamente pela Netflix. "Eles me chamaram para criar alguns materiais oficiais pra eles. Camisetas, embalagens, materiais promocionais e eu aceitei mais esse job desafiador" explica Bily.

Além das colaborações com a Netflyx, Billy participabastante de exposições fora do Brasil e faz parte do staff de uma agência internacional que representa ilustradores pelo mundo. "Também faço desenhos para capa de revistas, livros, campanhas de marketing e coleçãoes de roupas", fala ele.

Quem tiver interesse pelos trabalhos de Bily pode clicar aqui.



h