Fuvest divulga locais de prova da 1ª fase do vestibular 2018

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fuvest, que seleciona alunos para vagas na USP (Universidade de São Paulo), divulgou nesta sexta-feira (17) os locais de prova da primeira fase do vestibular 2018. Os candidatos podem consultar os locais no site da Fuvest digitando o nome, CPF, e número de inscrição. O exame será aplicado no próximo dia 26 de novembro a partir das 13h, com abertura dos portões às 12h30 e duração de cinco horas. A prova da 1ª fase terá 90 questões de biologia, física, geografia, história, inglês, matemática, português e química. O candidato deverá apresentar documento original de identidade com foto e caneta esferográfica de tinta preta ou azul. São permitidos itens como lapiseira, lápis, borracha, apontador, régua, e compasso e o consumo de alimentos leves e água durante o exame. Todas as informações sobre o exame constam no Manual do Candidato. VAGAS A edição de 2018 da Fuvest tem 137.581 candidatos inscritos -12.840 treineiros. Serão 8.402 vagas distribuídas em 182 cursos de graduação, e mais 2.745 vagas do Sisu (Sistema de Seleção Unificada), do MEC (Ministério da Educação). O curso mais concorrido do vestibular é o de medicina da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), com 16.967 e 135.7 candidatos por vaga. APROVADOS A primeira lista de aprovados no vestibular será no dia 2 de fevereiro no site da Fuvest. A matrícula será em duas etapas: não presencial, apenas no site da Fuvest, nos dias 5 e 6 de fevereiro de 2018, e presencial (obrigatória) nos dias 15 e 16 de fevereiro. As demais chamadas acontecerão nos dias 8, 22 e 27 de fevereiro (segunda, terceira e quarta lista, respectivamente) e nos dias 2 e 8 de março (quinta e sexta chamadas, respectivamente). Depois desse período, a Fuvest divulga o número de vagas não preenchidas e lista de candidatos habilitados para participar da primeira etapa de Reescolha do curso, apenas pela internet, nos dias 13 e 14 de março de 2018. A sétima e oitava listas serão divulgadas nos dias 15 e 22 de março, respectivamente.